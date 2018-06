Lituji, že jsem o ztrátě matky nehovořil dříve, přiznal princ Harry

Když princezna Diana v roce 1997 zemřela při tragické autonehodě v Paříži, bylo Harrymu 12 dvanáct let. Teprve před třemi roky byl schopen o ztrátě matky začít hovořit.

„Opravdu lituji, že jsem o tom nemluvil,“ prohlásil Harry na charitativní akci nadace Heads Together na podporu duševního zdraví, jejíž je spolu s vévodkyní Kate patronem.



„Je v pořádku, že trpíte, ale jen pokud o tom mluvíte. Není to slabost. Slabost je mít problém a neuvědomovat si ho a neřešit ho,“ míní princ. „Spousta lidí si myslí, že pokud máte práci, finanční bezpečnost, rodinu, dům, všechny tyto věci, že to je vše, co potřebujete, a že se pak naprosto v pohodě se vším vyrovnáte.“

Mladší bratr prince Williama bývalému fotbalistovi Ferdinandovi popsal, jak se cítil bez matky a s čím se potýkal během dospívání.

„Prošel si různými etapami ve svém životě, které čekají i mé děti. Některé jeho zážitky jsou pro mě obohacující a v mnoha ohledech poučné,“ řekl fotbalista, jehož manželka zemřela loni v květnu na rakovinu prsu.



„Klíčovým poselstvím dneška je, že každý člověk může mít duševní problémy. Ať už jste členem královské rodiny, voják, sportovní hvězda týmová nebo individuální, ať už jste řidič dodávky, matka, otec, či dítě. Na tom opravdu nezáleží,“ řekl princ Harry.



Princ Harry se snaží podporovat charitu a šířit osvětu. Byl na testech HIV: