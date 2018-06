Jsem pro princeznu Charlotte špatný strejda, míní princ Harry

„Jsem tak špatný strýc. Opravdu bych tam měl být. Ale teď jsem tady a chci tu být,“ řekl princ Harry ochranářům zvířat v Jižní Africe.

Přestože princeznu Charlotte viděl až tři týdny po narození, hned si ho získala a říkal o ní, že je krásná. Princ Harry v sobě nezapře vtipálka a rád žertuje na adresu svého synovce prince George, jako třeba když si v Chile povídal s moderátorkou Virginií Arayovou z rozhlasové stanice Infinita. „Zeptala jsem se ho, jaký je George, a on mi řekl: Roste, už chodí a je veliký, má tlusté tvářičky. Vypadá jako mladý Winston Churchill,“ řekla moderátorka chilským médiím.

Princ Harry před pár měsíci přiznal, že by se rád usadil a měl rodinu, hlavně když vidí bratra Williama, jeho manželku Kate a jejich děti. „Samozřejmě že bych rád měl děti, hned teď, ale člověk musí projít jistým procesem a tato cesta je ohromná zábava. Doufám, že dělám všechno dobře. Bylo by skvělé mít vedle sebe někoho a sdílet tlak. Ale víte, ten čas přijde a co se má stát, se stane,“ řekl mladší z britských princů.

Zakladatel nadace Save The Rhino Simson Uri-Khob prozradil, že princ se v Africe rozpovídal také o randění. Pracovníky organizace zajímalo, jestli během schůzky s děvčetem jsou s ním i bodyguardi. „Hary řekl: Bohužel ano, a nyní víc než kdy jindy. Ale vím, jak je zvládnout,“ prozradil Uri-Khob.

Princ Harry strávil v Africe tři měsíce, pomáhal mimo jiné sledovat lvy v rezervaci v Namibii, s odborníky se snaží prosadit větší ochranu nosorožců a podporuje kampaň proti pytlákům. Při jedné operaci byl bývalý vojenský pilot členem noční hlídky složené z několika stovek pěšáků, ozbrojených strážců a policistů.