Princ Harry pózoval v Sydney s koalou

Využije tak část svého pomaturitního ročního volna, přičemž bude pod ochranou tělesných strážců a patrně i počítačového čipu, a to z obav, že by se mohl stát terčem teroristického útoku.



Princova ochrana bude stát asi 400.000 dolarů, což vyvolalo v Austrálii, kde je velká část obyvatel pro založení republiky, jistou polemiku.



Harryho zaujala koala

Austrálii si princ vybral prý hlavně kvůli zvířatům, která tam žijí a o nichž slyšel tolik vyprávět svého otce prince Charlese.



Hodlá také příští měsíc podporovat anglické mužstvo na mistrovství světa v rugby.



V zoo se Harry zajímal o koalu a o mládě klokana a povídal si s dětmi na školním výletě a se zaměstnanci zahrady.



Koalu marně přesvědčoval, aby se podívala do objektivů fotoaparátů. "Bojí se vás," řekl pak fotografům.



Harry zakončil letos středoškolská studia s ne právě lichotivým výsledkem. Přesto mu to stačí na to, aby se přihlásil na vojenskou akademii v Sandhurstu.

