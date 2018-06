Princ Harry podváděl při zkoušce

11:08 , aktualizováno 11:08

Princ Harry, mladší syn tragicky zahynulé princezny Diany a prince Charlese, prý podváděl při jedné ze zkoušek na závěr studia v prestižním gymnáziu Eton. Britskému časopisu News of the World to prozradila princova bývalá učitelka výtvarného umění.