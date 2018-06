Jsem nejšťastnější dívka na světě, říká přítelkyně prince Harryho

„Jsem nejšťastnější holka na světě,“ řekla pro list The Vancouver Sun Meghan Markle, která je známá ze seriálu Kravaťáci.

Kromě nového vztahu za to může i hodně práce. Herečka se kromě filmování věnuje charitě, ráda cestuje, navrhla vlastní módní kolekci a založila inspirativní lifestylovou stránku The Tig.

„Stále natáčíme závěr šesté řady Kravaťáků, skončíme někdy v polovině listopadu. V prosinci pak bude čas dovolených a už se těším na setkání s mou rodinu a na cestování. Jsem světovou ambasadorkou World Vision, což mě těší, pracovala jsem s nimi poslední rok. Takže v lednu pojedu do Indie na dva týdny, abych představila program pro dívky, z něhož mám radost a na kterém jsem pracovala posledních šest měsíců, v březnu pak začneme natáčet sedmičku Kravaťáků, takže mám toho hodně,“ prohlásila.

Kensingtonský palác se ke vztahu prince Harryho odmítl vyjádřit s tím, že soukromé záležitosti nekomentuje.

Podle magazínu People to Harry myslí s Meghan opravdu vážně a dokonce ji už představil i otci princi Charlesovi. Harryho známí dokonce mluví o možných zásnubách v blízké budoucnosti.

„To je jistě možné. Je to jedna z možností. Je to docela vážné, takže uvidíme. Lidé by je měli nechat být a pak uvidíme,“ cituje magazín princova kamaráda.

Přítelkyně prince Harryho s pózováním pro fotografy nemá problém. Meghan Markle při cestě na Today Show: