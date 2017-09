Je to prosté. Jsme šťastní a zamilovaní, říká Markle o princi Harrym

„Mohu vám říci, že na konci dne si říkám, že je to opravdu prosté. Jsme dva lidé, kteří jsou opravdu šťastní a zamilovaní,“ prohlásila Meghan Markle pro magazín Vanity Fair.

„V tichosti jsme spolu chodili asi šest měsíců předtím, než se to dostalo na veřejnost. Celou tu dobu jsem pracovala a jediná věc, která se změnila, byla pozornost lidí. Já jsem se nezměnila. Jsem stále stejný člověk, můj vztah nikdy neurčoval, kým jsem.“

Loni v listopadu princ Harry vydal prohlášení, v němž veřejnost i novináře žádá, aby respektovali soukromí jeho přítelkyně (psali jsem zde). Někdy až nepříjemné pozornosti médií si herečka, i kvůli svému smíšenému původu, užila až moc.

„Přichází to ve vlnách, některé dny to může být náročnější. Hned na začátku bylo překvapivé, jak se věci změnily. Ale stále mám podporu lidí kolem sebe a samozřejmě mě podporuje i můj přítel. Nečtu žádné noviny. Dokonce jsem nečetla články ani o Kravaťácích. Blízcí lidé mě znají a vědí, jaká jsem. Zbytek je nepodstatný,“ říká Markle, která se proslavila právě seriálem Kravaťáci.

Herečka a princ se prý snaží žít normální život. Zatím si chtějí užívat, než třeba oznámí zasnoubení, o němž se v Británii už delší dobu spekuluje.

„Jsme pár. Jsme zamilovaní. Jsem si jistá, že nastane čas, kdy budeme muset předstoupit, ukázat se a něco oznámit. Ale doufám, že lidé pochopí, že teď je to o nás. Tohle je naše chvíle. I kvůli tomu je to tak výjimečné, že je to jen naše. Ale jsme šťastní. Osobně miluji velké milostné příběhy,“ dodala.

Meghan Markle se narodila v Los Angeles. Její matka je Afroameričanka a otec má holandské a irské předky. Po skončení vysoké školy pracovala pro americkou ambasádu v Buenos Aires.

Po epizodních rolích v různých seriálech se v roce 2010 začala objevovat i ve filmu. Hrála ve snímcích Nezapomeň na mě, Dostaň ho tam či Šéfové na zabití. Její neznámější rolí je asistentka Rachel Zane v seriálu Kravaťáci.