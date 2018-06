Princ Harry se do manželství už nehrne. Mám toho hodně, říká

„Je mnoho věcí, které musím udělat předtím, než se usadím. Teď je to dalších 11 kilometrů chůze, na což se moc netěším. Každý se těší, že se ožení, ale do té doby mám práci jako obvykle, tak honem na to,“ prohlásil princ Harry, který se nejnověji zapojil do expedice charitativní organizace Walking With The Wounded (Jdeme se zraněnými), jejímž patronem je už několik let.

Princ s veterány a veteránkami britské armády, kteří přišli o některou z končetin ve válce v Afghánistánu, v roce 2011 absolvoval část pochodu k severnímu pólu.

O dva roky později se účastnil charitativní trekové soutěže v Antarktidě a nyní členové organizace projdou za 72 dnů 1 600 kilometrů britskou pevninou. Harry se k nim přidal a za jeden den ušli 27 kilometrů.

Mladší z britských princů v květnu přiznal, že když vidí rodinu svého bratra, také po ní touží.

„Samozřejmě bych rád měl děti, hned teď, ale člověk musí projít jistým procesem, a tato cesta je ohromná zábava. Doufám, že dělám všechno dobře. Bylo by skvělé mít někoho vedle sebe a vše s ním sdílet. Ale ten čas přijde a co se má stát, to se stane,“ řekl.

Princ Harry je momentálně nezadaný. Loni se rozešel se začínající herečkou Cressidou Bonasovou. Před několika měsíci britská média spekulovala, že se dal znovu dohromady s bývalou přítelkyní Chelsy Davy, což se nakonec nepotvrdilo. Na nedávné oslavě narozenin však Harryho vyfotili, jak odchází s Cressidou Bonasovou. Ta se nedávno rozešla s přítelem, s nímž se ukazovala ve společnosti po rozpadu vztahu s princem.