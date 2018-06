Princ Harry: Máma by určitě chtěla, abych měl děti. Už se na to těším

„Nemohu se dočkat dne, kdy se stanu otcem. Vím, že to bude fantastické,“ sdělil Harry v rozhovoru pro slavný pořad Good Morning America televize ABC.

„Já sám jsem uvnitř ještě dítě. A chtěl bych si to udržet. Zbožňuji děti, rozumím jim. Jsou úžasné, je s nimi legrace. Vždy vám řeknou, co si myslí, nepřetvařují se,“ pokračoval.



„V životě je důležité dělat si legraci. Mít v životě zábavu a umět se zasmát. A já doufám, že jsem vtipný strýček,“ smál se princ, který má zatím dvouletého synovce a 10měsíční neteř.

Je mu líto, že se s jeho dětmi nesetká jeho matka Diana, která tragicky zemřela v roce 1997.

„Vím, že se na nás kouká odněkud shora. A věřím, že se se slzami v očích na nás dívá a je pyšná na to, co všechno jsme dokázali jak v soukromí, tak v práci. A určitě touží po tom, abych měl děti a ona se opět stala babičkou,“ doplnil Harry trochu smutně.

Princ se velmi těší na to, až bude se svými dětmi zažívat stejné dobrodružství, jako on zažíval se svými rodiči. Nikdy prý nezapomene na jedinečný výlet v Disneylandu, kam ho vzala jeho matka. „Jednou z mých nejšťastnějších vzpomínek je ta, kdy jsem jel s matkou do Disneylandu. Říkal jsem si, že je to ta nejlepší věc, kterou jsem zažil a byl jsem moc šťastný,“ doplnil.

Harry má velmi rád synovce George a neteř Charlotte.

Navíc je prý princ naprosto skvělý v objímání, takže prý jednou bude zahrnovat láskou nejen děti, ale i partnerku. „Každý dnes potřebuje obejmout. A já říkám stále dokola všem, že jsem v objímání velmi dobrý,“ dodal.