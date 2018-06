Princ Harry je oblíbenější než jeho bratr William

Druhou pozici si v anketě vysloužila právě Zara Phillipsová, nejstarší dcera princezny Anny a vnučka královny Alžběty II.



Zara Phillipsová

Největšímu obdivu se teď ale těší Harry kvůli službě v armádě a aktivní účasti na operacích v Afghánistánu či charitativní práci v Africe. Za nemalý díl popularity však prý vděčí také své přítelkyni Chelsy Davy.

Odpovídají tomu odpovědi poddaných. Podle 49 procent z nich si nejvíce obdivu zaslouží kvůli charitativním činnostem, cestě, kterou následuje po své tragicky zesnulé matce. Službu v armádě ocenilo 44 procent poddaných a čtyři procenta si na něm nejvíce cení organizování loňského Koncertu pro Dianu, který však pořádal se svým starším bratrem. Tři procenta obdivovatelů kladně hodnotí fakt, že se vrátil ke své dlouholeté přítelkyni Chelsy Davy.



Chelsy Davy

Zajímavý na výsledcích ankety je také fakt, že by Harryho zpět do Afghánistánu poslalo hned 62 procent oslovených. O jeho život a bezpečí se bojí 38 procent lidí, podle nichž by dále v nebezpečných vojenských operacích riskovat neměl.



Princ William a jeho bratr Harry

Na otázku, s kterým královským párem by si Britové nejraději vyrazili užít do baru, odpovědělo 35 procent, že s Harrym a jeho přítelkyní Chelsy, 33 procent se Zarou a jejím Mikem Tindallem, zatímco s Williamem a Kate Middletonovou jen 28 procent.

Který princ se vám líbí víc?