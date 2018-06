Bývalka prince Harryho: Chtěla jsem normálně žít, ale bylo to děsné

„Bylo to tak pořád: bláznivé, děsivé a nepříjemné. Zjistila jsem, jak velmi obtížné a těžké to bylo. Nevěděla jsem si s tím rady. Snažila jsem se být normální, ale bylo to hrozné,“ řekla pro magazín The Times. „Vyfotí vás, když si jednou vyjdete ven. Ale nefotí, jak každé ráno chodíte do práce. Vyfotí vás zrovna, když ve čtyři ráno vypadnete z nočního klubu.“

S princem se poznala v roce 2004, když byl Harry rok v Kapském Městě. Chelsy se pak vrátila do Británie studovat na univerzitu v Leedsu. Přestože studovala práva a přivydělávala si v advokátní kanceláři, bulvár ji označoval za party holku.

„Užívám si života, ale ráda dosahuji vytyčených cílů a jsem velmi ambiciózní. Novinářům může být odpuštěno, že nevěděli, že jsem opravdu tvrdě dřela. Nevytrubovala jsem to do světa,“ řekla Davyová, která nedávno představila vlastní kolekci luxusních afrických šperků.

S princem se rozešla v roce 2010. Po rozchodu se stáhla do rodného Zimbabwe, aby unikla novinářům.

„Bylo to šílené. To byl také důvod, proč jsem se chtěla vrátit do Afriky. Nyní se to uklidnilo, je to v pořádku,“ řekla dcera zimbabwského multimilionáře, která ale s Harrym zůstala kamarádka a občas se spolu objevili na nějaké společenské akci.