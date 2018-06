Princ Harry dostal kopačky od africké přítelkyně

Rozchod se konal paradoxně potom, co se dvaadvacetiletá Chelsy konečně přestěhovala z domoviny v Jihoafrické republice do Anglie.

Chelsy začala tento rok studovat na univerzitě v britském Leedsu. Podle serveru People.com Davyová, jejíž otec je majitelem safari v Zimbabwe, na škole zůstala a nevrátila se po rozchodu domů, jak někteří prorokovali. "Nenávidí život v Leedsu - je pravým opakem života, jaký vedla v Kapském Městě, a spokojená není ani s cyklem přednášek, které zvolila," tvrdí zdroj z jejího okolí.

Vztah roztomilé blondýnky a nezbedného následníka trůnu zaplňoval noviny dlouhé tři roky. Seznámili se v době, kdy si dnes třiadvacetiletý Harry vzal rok volna mezi školou a nástupem do armády. V Africe spolu často kempovali a pozorovali divokou přírodu například v Botswaně.

Ani jeden z nich ale není žádné neviňátko. Chelsy byla často srovnávána s poměrně usedlou přítelkyní prince Williama Kate Middletonovou. Mnohem častěji totiž navštěvuje večírky, ráda se baví a ne vždycky se řídí etiketou. Stejně jako Harry, který musel Chelsy mnohokrát vysvětlovat, proč je na titulních stránkách bulvárů vyfocený s úplně jinou dívkou ve více než přátelském objetí.

Jenže tentokrát to asi opravdu přepískl. V říjnu se místo na oslavu jejích narozenin vydal s kamarády do Paříže na mistrovství světa v ragby a to byla pro Chelsy zřejmě poslední kapka a podle všeho se s princem rozešla tuto neděli. Mnozí přesto tvrdí, že to není navždy, Harry svou milou prý bombarduje zprávami a maily. "Moc se s ní chce sejít a všechno pobrat," říkají jeho kamarádi.