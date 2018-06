Harry není můj syn, potvrdil milenec princezny Diany James Hewitt

„Jste otcem Harryho?“ zeptala se Hewitta v pořadu Sunday Night australské televize Channel Seven moderátorka Melissa Doyleová.

„Ne, nejsem,“ odpověděl pohotově Hewitt. „Prodává to noviny. Pro něj je to zřejmě nepříjemnější než pro mě, je mi ho líto,“ dodal.

Otcem mladšího z britských princů být ani nemůže. S Dianou se poznali až v roce 1986, když byly Harrymu dva roky. Byl najat jako osobní jezdecký trenér pro malé prince. Podle Hewitta bylo jejich seznámení úmyslné. „Zdá se, že lidé zapomněli, že byla velmi nemocná a smutná a cítila se sama. Potřebovala rozptýlení a tím jsem byl já,“ řekl v jednom z rozhovorů.

Hewitt, jemuž za vyzrazení detailů milostného vztahu s Dianou za peníze přezdívali Krysa, v novém interview popsal, jak probíhalo rande s princeznou. „No, bylo to tak, že jsem třeba uvařil večeři a ona umyla nádobí. Prostě jsme měli jen večeři a relaxovali a smáli se,“ prohlásil.

Poměr manželky prince Charlese s bývalým hráče póla trval pět let, než ho odhalil bulvár. „Nelituji ničeho. Snad některých věcí, které tím byly způsobeny, ale v žádném případě ne samotného vztahu. Myslím, že bylo docela snadné se do ní zamilovat, takže si také myslím, že mi to dnes už může být odpuštěno,“ dodal Hewitt.