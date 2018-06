Chci už mít děti a usadit se, ale zatím nemám s kým, říká princ Harry

„Občas jsou chvíle, když si říkáte, že je už čas se usadit, někdy zase ne, ale ať je to jakkoliv, nemyslím si, že se můžete do těchto věcí nutit. Když se to stane, tak se to stane,“ řekl mladší z britských princů v rozhovoru pro Sky News.

Prohlásil, že hledá lásku a když vidí rodinu svého bratra, dokáže si představit, že by už i on měl potomky.

„Samozřejmě že bych rád měl děti, hned teď, ale člověk musí projít jistým procesem, a tato cesta je ohromná zábava. Doufám, že dělám všechno dobře. Bylo by skvělé mít vedle sebe někoho a sdílet tlak. Ale víte, ten čas přijde a co se má stát, se stane,“ míní Harry, který se často umisťuje v anketách o nejžádanějšího svobodného mládence.

Během návštěvy v Austrálii sice jedna fanynka požádala Harryho o ruku, princ ale odmítl.

Princ Harry je sám od loňského rozchodu se začínající herečkou Cressidou Bonasovou. Britové přitom byli přesvědčení, že se pár vezme a sázkové kanceláře dokonce vypsaly na termín zásnub a svatby kurzy. Blondýnka ale před královskou rodinou dala přednost kariéře.