Princ Harry se stěhuje od otce, bude bydlet s Williamem a Catherine

Princ Harry se usadil v obydlí vedle Nottingham Cottage v severní oblasti pozemků u Kensingtonského paláce a sousedem mu bude bratr William a jeho manželka Catherine (více zde).

"Je to malý jednopokojový byt. To byste normálně neočekávali. Ale on je s tímto bydlením velmi spokojený," napsal magazín Now o princově novém příbytku.

Princ William s manželkou jsou na dovolené ve francouzských Alpách, ale zpráva o novém sousedovi je prý nadchla. Pro ně se ale rekonstruuje nový byt po princezně Margaret, v němž by měli přivést na svět děti a vychovávat je.

"Princ Harry se přestěhoval do bytu v Kensingtonském paláci, když se vrátil ze zámořských cest. Ten teď bude jeho oficiálním londýnským sídlem," potvrdil Harryho mluvčí ze St. James’s Palace.

V Kensingtonském paláci žila princezna Diana s Williamem a Harrym po rozvodu s princem Charlesem.