Princ Harry asi brzo dostane kopačky

„Velká vzdálenost a dlouhé odloučení bude hodně složité a ukáže, jestli má náš vztah smysl,“ míní Chelsy.

„Je do Harryho blázen, ale dívá se na všechno realisticky. Teď mohou být společně v Británii, protože mají oba volno. Jenže jakmile Harry vystuduje, nebudou vědět, kde skončí nebo kdy bude muset odjet. Snaží se to naplno vychutnat, ale neustále musí myslet, že jednou bude konec. Je to velice složitá situace,“ prozradila přítelkyně Chelsy britskému listu The Sun.



Jednadvacetiletý Harry daroval své přítelkyni k Vánocům stříbrný náhrdelník. Nyní jsou na desetidenním výletě na idylickém ostrově Bazaruto v Mozambiku, kde společně tráví již druhého Silvestra a Nový rok. „Výborně si spolu užívají,“ prozradil Sunu očitý svědek. O půlnoci Harry a Chelsy společně sledovali ohňostroj, a pak si užívali na večírku do čtyř do rána.