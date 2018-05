PŘÍMÝ PŘENOS: Ve Windsoru se připravují na královskou svatbu

Je to jako splněný americký sen nebo příběh z pohádky. Americká herečka, která v mládí kvůli barvě své pleti zažila...

Otec Meghan řekl, že musí na operaci a na svatbu dcery nedorazí

Odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil. A pak zase ne. Tak to vypadá s rozhodováním otce herečky Meghan...