Princ Haakon prožil pohádkový příběh

Byl to skutečně sladkobolný pohádkový příběh, ale rozruch, který způsobil, se srovnat s žádnou pohádkou nedal. Vždyť přece v reálném životě si málokdy bere princ, v našem případě Haakon Magnus z Norska, svobodnou matku.Když norský korunní princ Haakon Magnus roku 1999 oznámil, že si spolu se svobodnou matkou Mette-Marit Tjessem Höibyovou kupuje za 610 000 dolarů byt v centru Osla, kam se hodlá s ní a s jejím tehdy tříletým synem nastěhovat, zachovali se jako četné jiné mladé páry v této zemi. V Norsku je soužití beze sňatku mezi mladými běžné: každá čtvrtá dvojice neprošla kostelem ani úřadem a 90 procent párů, které se sezdat daly, spolu už před sňatkem žily. Téměř polovina prvorozených dětí se rodí mimo manželství. Oznámení i tak vzbudilo rozruch. Haakon Magnus totiž přece jen není ledakdo, ale budoucí král, který převezme po smrti svého otce Haralda trůn a stane se rovněž hlavou norské luteránské církve. A jeho vyvolená se do seznámení s princem živila jako prodavačka a poté servírka. Synka Maria si pořídila s partnerem odsouzeným do vězení za držení kokainu a sama byla vcelku dobře známá na drogové scéně v Oslu. Skutečnost, že jí v žilách neproudí ani kapka urozené krve, už byla v tomto kontextu vcelku maličkostí, jejich milostná romance však nicméně poněkud připomínala pohádku o Popelce. Haakonovo rozhodnutí tudíž vyvolalo mezi 4,4 milionu norských občanů vzrušenou debatu. Část norské populace doporučovala, aby se Haakon vzdal práva na převzetí trůnu, další se vyslovovala pro to, aby církev doporučila princovi sňatek, aby se jeho partnerské soužití přinejmenším legalizovalo. Na svatbu nakonec v roce 2001 došlo - a jedno oko při ní nezůstalo suché. Když elegantní, štíhlý princ po obřadu Mette-Marit řekl, že ji miluje a že ještě nikdy nebyl tak zamilovaný jako do ní, vytáhla bílý kapesníček, aby si osušila slzy. A kapesníček přišel ke cti ještě i chvíli poté, když král Harald snaše sdělil, že je ve všech ohledech výjimečná a že si jí královská rodina nesmírně cení. Mette-Marit, z níž bude příští norská královna, si přízně královských tchánů zjevně váží. Mnohokrát na veřejnosti zdůraznila, že s drogami už nehodlá mít nikdy nic společného, a začala si doplňovat i vzdělání: od sňatku dochází na přednášky na fakultu sociálních věd na univerzitě v Oslu.Princ Haakon se u své rodiny setkal při výběru partnerky s pochopením, vzdor tomu, že norský tisk se téměř dva roky nad jeho vztahem s Mette-Marit pozastavoval. Král Harald byl totiž možná tak chápavý už proto, že on sám musel na svou vyvolenou čekat přes devět let a málem se s ní nemohl oženit. Sonja Haraldsenová sice neměla nemanželské dítě ani zkušenosti s drogami a pocházela i ze solidní, vcelku movité rodiny - ovšem pouze měšťanské. A i když později absolvovala univerzitu, dnes mluví několika jazyky a v Norsku je velmi oblíbená, neproudí v jejích žilách šlechtická krev. Norský panovnický rod, byť relativně mladý, byl ovšem spřízněn s nejvýznamnějšími evropskými panovnickými dynastiemi. Král Haakon VII., pradědeček nynějšího prince, nastoupil na trůn v roce 1905, kdy Norsko získalo samostatnost na Švédsku, jako druhorozený syn dánského krále. Své norské jméno přijal teprve poté, co si ho Norové zvolili. Jeho manželka Maud pocházela z britské královské rodiny a celé rodině proudila v žilách pouze krev nejvlivnějších dynastií a šlechtických rodů, od francouzských Bourbonů přes sourozence španělských králů až po rod Sachsen-Coburg. Když tedy Harald oznámil v roce 1968 úmysl oženit se se Sonjou, odmítl dát tehdejší král Olav ke sňatku svolení a v celém Norsku to rozpoutalo vzrušenou politickou debatu o budoucnosti monarchie. Nakonec pomohl Sonje a Haraldovi k manželskému štěstí až parlament, který sňatek povolil.Tři roky nato přišla na svět Haakonova starší sestra Märtha Louise. V té době však ještě platila klauzule z ústavy z roku 1814, podle níž mohl převzít trůn pouze mužský potomek. V roce 1990 byla sice ústava změněna, korunním princem však zůstal princ Haakon Magnus, který je o dva roky mladší než princezna. Parlament totiž současně na rozdíl od sousedního Švédska rozhodl, že u princátek narozených před rokem 1990 bude mít potomek po meči přednost. V praxi to tedy znamená, že Märtha Louise by mohla usednout na trůn pouze v případě, že by její bratr zemřel bez potomků či vnuků. Oba sourozenci nicméně vyrůstali ve velmi liberálním prostředí. Chodili do veřejných škol a spolu s ostatními příslušníky královské rodiny vystupovali v rovnostářské zemi co "nejnormálněji". Na ulicích Osla lze královský pár běžně potkat na pěší procházce, panovník se ve sdělovacích prostředcích běžně tituluje pouze křestním jménem, bez titulů. Norové si na povýšené vystupování u svých celebrit nepotrpí. Civilní vystupování má i Haakon, který absolvoval Kalifornskou univerzitu v Berkeley se zaměřením na ekonomii, a podobně jako jeho sestra Märtha Louise je velkým milovníkem kultury, především divadla. Jeho nejoblíbenějším autorem je prý Henrik Ibsen. A nelze pochopitelně zapomenout na další vášeň - sporty. Princ je nadšeným milovníkem plachtění a lyžování, rád jezdí na kole a holduje i paraglidingu. Vášeň pro sporty je v norské královské rodině ostatně tradicí. Otec nynějšího prince několikrát reprezentoval na olympiádách a v Lillehammeru 1994 z tribuny povzbuzoval národní tým. V lásce ke sportu se princ ostatně shodne se svou manželkou Mette-Marit: ta jako teenager hrála volejbal a působila i jako trenérka a rozhodčí. A jako všechny stávající či potenciální první dámy se nepochybně začne věnovat charitě. Může navázat na tradici vybudovanou už tchyní Sonjou, která se angažuje ve fondu své dcery Märthy Louise, založeném ve prospěch postižených norských dětí. Na její bouřlivé mládí se v liberálním Norsku nepochybně časem zapomene, a až princ Haakon převezme trůn, stane se z ní královna se vším všudy. Přesně jako v oné pohádce o Popelce.PRINC A JEHO POPELKA. Norský korunní princ Haakon Magnus se svou ženou, Mette-Marit Tjessem Höibyovou. Jejich milostná romance poněkud připomínala pohádku o Popelce.