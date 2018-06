Princ George jako módní ikona. Jeho župan se stal prodejním trhákem

Stačí, aby média přišla na to, kde malému princi rodiče pořídili oblečení a hned se kousky z jeho šatníku stávají obrovským hitem. Stejně jako vévodkyně Kate je i malý chlapec pro mnoho lidí velkou inspirací. Anglické matky zkrátka chtějí pro své děti stejné věci, jako má budoucí následník trůnu.

Župany se po odhalení značky vyprodaly v internetovém obchodě během jedné minuty.

Provoz na stránkách firmy se během chviličky zvýšil na 500 procent a tržby se zvedly o neuvěřitelných 750 procent. Značka My 1st Years si teď mne ruce, protože díky malému královskému chlapci neuvěřitelně vydělává a dostala se do širokého povědomí, aniž by pro to musela hnout prstem.

Už v minulosti ale firma zaznamenala velký zájem, když se George ukázal v jiném oblečení značky My 1st Years. Kate si totiž tento obchod pro své děti velmi oblíbila.

„Jsme neskutečně potěšeni, že si princ George pro setkání s prezidentem Obamou v Kensingtonském paláci vybral právě naše oblečení,“ sdělil mluvčí společnosti a dodal, že přes padesát procent zákazníků, kteří si župan objednali, bylo z Ameriky.

„Není pochyb o tom, že princ George se svou sestrou Charlotte budou svým oblékáním zcela jistě inspirovat rodiče obyčejných dětí po celém světě. Každý bude chtít mít doma pro své dítě alespoň jeden kousek oblečení, které na sebe vzaly děti z královské rodiny. Tradiční elegantní oblečení pro děti se totiž stává stále více populární,“ sdělila pro Daily Mail britská návrhářka Caroline Bettisová, která se pohybuje ve světě dětské módy.



Velmi populární je rovněž oblečení, které nosí vévodkyně Kate. Podobně rychle se totiž v minulosti vyprodaly například modré šaty ze Zary za 1 500 korun, v nichž se manželka prince Williama ukázala druhý den po svatbě, nebo šaty od Davida Reisse v přepočtu za necelých 5 tisíc korun. Ty měla Kate na sobě, když v Buckinghamském paláci dříve hostili amerického prezidenta Baracka Obamu s manželkou. (více zde)

Malý George se svými rodiči na návštěvě zoo v době, kdy mu ještě nebyl ani jeden rok: