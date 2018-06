Princ George má za sebou první královskou povinnost: hrát si s dětmi

Princ George zvládl svou první návštěvu skvěle. V zájmu dobrých vztahů mezi oběma zeměmi se na ostatní děti usmíval, občas jim ale trochu nediplomaticky sebral hračku. "Je to trochu rváč," poznamenal jeden z přítomných.

Mezi dětmi vynikal princ George nejen urozeností, ale také svou velikostí. Byl jedním z největších kojenců v místnosti. Vůbec ho nerozhodilo, že se všechny zraky upírají právě na něj a nechtěl zůstat v náručí maminky Kate, kterou kopal a tahal za vlasy, když se bavila s ostatními rodiči.

"To je šílené, všude jsou děti," komentoval to trochu zděšeně princ William.

Dětský den zorganizovala charitativní organizace věnující se podpoře zdraví dětí a rodin Royal New Zealand Plunket Society, která také vybrala a pozvala zúčastněné rodiny. Všechny páry byly místní a měly první dítě narozené jen pár týdnů před nebo po narození královského syna a zastoupeny byly všechny komunity žijící na Zélandu, včetně Maorů a Samoanů. Byl tu i pár čínského původu a také homosexuální pár. "Tohle je velmi multikulturní země a my jsme chtěli, aby vévoda s vévodkyní poznali lidi z různých prostředí," řekla Tristine Clarková z Plunketu.

"Mluvili jsme o dětech. Vévoda a vévodkyně jsou milí, oba byli uvolnění a mluvili o rodičovství. Bylo ctí se s nimi setkat. Nakonec jsme ale všichni především rodiče," řekl jeden z přítomných rodičů Jared Mullen.