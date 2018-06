Princ Frederik vyměnil modelku za právničku

V minulých dnech se však ukázalo, že se Frederik skutečně zamiloval až po uši. A to do Mary Donaldsonové, kterou poznal před necelými dvěma roky při olympijských hrách v Sydney. Jde o nejmladší ze tří dětí univerzitního profesora matematiky, jejíž matka zemřela, když byla Mary pouhá tři léta.Frederika (i jeho o rok mladšího bratra, šťastně ženatého prince Joachima) si dívka získala především spontánností a smyslem pro humor. Nemluvě o dlouhých nohách a tmavých vlasech, pro něž dánský následník trůnu odjakživa horuje.Nejžhavější objekt Frederikovy náklonnosti ostatně není žádná nula. Mary totiž vystudovala práva a ve svém oboru si vede víc než zdatně.Perspektivní nevěstu si už obhlédli i její budoucí tchán a tchyně na jihofrancouzském zámku Caix. Dánská královna Margrethe, ani její muž, princ Henrik, neměli proti nejnovější známosti svého provorozeného syna žádné námitky. Že by se už konečně i v Hamletově království rozezněly svatební zvony, které na další léta zajistí zcela legitimní pokračování dynastické linie?