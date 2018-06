"Láska sice vyrazí člověku dech," připustil následník dánského trůnu, "ale nemusí kvůli ní ještě ztratit rozum."



Zároveň dodal, že na nic, tím méně na ženění, nijak nespěchá. Ba věří, že má ještě spoustu času, aby si vybral partnerku na celý život.



Zda do budoucna počítá právě s Mary, Frederik nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. Ostatně, mezi mladými dívkami z nejurozenějších kruhů by jistě našel dost kandidátek, které by se velice rády ujaly role manželky budoucího dánského vladaře.