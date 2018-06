Princ Edward není homosexuál, tvrdí jeho žena

9:40 , aktualizováno 9:40

Hraběnka Sophie z Wessexu, snacha britské královny Alžběty, v listu News of The World popřela pravdivost zvěstí o homosexualitě svého manžela, prince Edwarda a také se dostala do řečí kvůli svým údajným urážlivým výrokům, které uveřejnil britský list The Mail on Sunday. V rozhovoru pro list News of The World hraběnka z Wessexu (rozená Rhysová-Jonesová) hovořila o sexualitě svého manžela a o jeho přání mít děti, a to i prostřednictvím umělého oplodnění. Přitom popřela pravdivost dohadů o homosexualitě svého chotě, nejmladšího královnina syna. "Mohu vám říci, že není homosexuál," pravila.