Princ Charles se uchýlil do kláštera

Není to ještě dlouho, co polechtal zvědavost nejen obyvatel ostrovní říše náhlým příklonem k starobylým zvyklostem tradujícím se na bulharském území.



V očekávání přízně osudu začal na zápěstí nosit náramek jejich dávných předků, jenž mu měl zaručit přízeň tamějších božstev. Zřejmě se přepočítal. Očekávané kouzlo se nedostavilo.



Proto se korunní princ, jemuž se zdálo, že mu i jeho vlastní panství Highgrove neskýtá kýženou samotu, uchýlil na řecký poloostrov Athos. Přesněji řečeno do byzantského kláštera Vatopediou, kde chtěl mezi mnichy nalézt především klid, uvolnění a věnovat se meditaci.



Ani svaté místo, jež sluhové Boží založili už v desátém století, mu nepřineslo patřičné uspokojení. Pobyt vzdal po pouhých pěti asketických dnech. A přesídlil na jachtu zesnulého řeckého miliardáře Johna Latsise. Po zakotvení v Kavale se urychleně vrátil do vlasti.



Svým počínáním vzbudil řadu otázek. Mezi nejčastější patří: Chtěl nalézt vlastní já, nebo se pouze snažil oddálit "hrozící" sňatek se svou dlouholetou milenkou Camillou Parker-Bowlesovou, který je neustále trnem v oku jeho matce, britské vladařce Alžbětě II.? Správná odpověď je zatím spíš ve hvězdách.

Pravdou je, že v posledních měsících Charlese provází řada neúspěchů. Britská média se shodují, že Princ je poslední dobou velmi nervózní a trpí depresemi. Britský deník Daily Mail připomíná, že kromě jiného muselo být princi krajně nepříjemné, že v anketě rozhlasové stanice BBC skončil na čtvrtém místě žebříčku, v němž posluchači odpovídali na otázku, koho by chtěli vypovědět z Británie.