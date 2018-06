Princ Charles: S princeznou Charlotte to má Kate snazší než s Georgem

Princ Charles o ní promluvil na čajovém dýchánku, který uspořádal pro piloty z druhé světové války v Clarence House.

„Mluvili jsme o vnucích a on řekl, že princezna Charlotte spí celou noc a máma to s ní má mnohem jednodušší než s princem Georgem,“ řekl jeden z hostů.

Před bývalými piloty Charles také chválil letecké umění svého syna Harryho. „Musím smeknout před mým nejmladším, jak to zvládá,“ řekl Charles. Obdivuje především to, jak umí s moderní technikou.

Přesto princ Harry z armády odešel a léto bude trávit v africké Namibii, kde bude zachraňovat slony a nosorožce. Vybral si to ze stovek projektů, které se mu nabízely. Plánuje také pobyt v Botswaně. Do Británie by se měl vrátit až v září, takže zřejmě bude chybět na křtu své neteře, který proběhne už 5. července.

Princ Harry v historickém letounu Spotfire

Je to o měsíc dřív, než měl křest její bratr princ George. Vévoda a vévodkyně z Cambridge si pospíšili, aby se křtu mohla zúčastnit královna Alžběta, která pak odjíždí na každoroční letní dovolenou na zámek Balmoral.