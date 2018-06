Princ Charles postupuje krůček po krůčku

Sama Parkerová-Bowlesová bude podle internetového magazínu Netzeitung dohlížet na rekonstrukci přízemí domu, která schlamstne asi osm miliónů eur, což britští daňoví poplatníci jistě rádi zaplatí.



Páreček se sem hodlá přestěhovat společně s Charlesovými syny Williamem a Harrym. Tímto krokem chce podle mluvčího královské rodiny třiapadesátiletý Charles všem ukázat, že to s pětapadesátiletou Camillou myslí opravdu vážně. Právě proto, že pro něj královna matka vždy byla více než jen babičkou, je přestěhování Camilly do její ložnice největší důkaz lásky, jaký mohl kromě případného sňatku poskytnout.



Přesto však budou mít Charles a Camilla i nadále oddělené ložnice, protože si na to prý princ potrpí.



Britská královna matka, která slavila své 101. narozeniny, rozdávala úsměvy na všechny strany. Ačkoli oslavy byly skromnější a možná i upřímnější než loňské sté jubileum, královna je spolu se stovkami poddaných vychutnávala navzdory zdravotním potížím a jistému nebezpečí, které Londýnu připomněl tento týden teroristický výbuch. (4. srpna 2001)