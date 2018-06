Princ Charles odložil svatbu na sobotu

Princ a Camilla se mají vzít během civilního obřadu na radnici ve Windsoru, nedaleko hradu, který patří princově matce. V sobotu tam je dopoledne volno, první sňatek se tam koná až v 15 hodin.

Po civilním sňatku by mělo následovat církevní požehnání, které už bude na hradě, v kapli svatého Jiří. To se mělo původně konat v pátek brzy odpoledne a už večer chtěli novomanželé odjet na královnino skotské panství do Balmoralu na líbánky.

Princ vybral Ascotskou síň

Windsorská radnice z roku 1689 má sály dva a Charles si vybral menší, Ascotskou síň. Kdyby býval sáhl po větší, byla by na svatbě přítomna jeho matka Alžběta II., i když jen v podobě oficiálního portrétu na zdi. Ani v Ascotské síni ovšem nebude zcela bez vznešených příbuzných. Kromě hostů z křesel se na jeho a Camillino "ano" bude ze zdí dívat prapraprababička královna Viktorie.

Celá svatba v podhradí přijde prince na 156 liber (za pronájem radnice) a 285 za služby matrikáře. Náklady na požehnání od arcibiskupa z Canterbury po svatbě už na hradě Windsoru zveřejněny nebyly a recepci pro 750 hostů pořádá královna.

Synové půjdou za svědky

Svědky na svatbě Charlese a Camilly budou jejich starší synové, princ William a Tom Parker Bowles. Civilní svatby na radnici se také zúčastní všichni tři sourozenci korunního prince a otec snoubenky, major Bruce Shand. Společně s princeznou Annou a princem Edwardem se obřadu v Ascotské síni radnice zúčastní i jejich manželé. Další Charlesův bratr, princ Andrew je rozvedený a jeho bývalá žena bude až na druhé části obřadu na hradě. Královna Alžběta a její manžel na radnici nepřijdou.

Civilní obřad má trvat zhruba 20 minut. Camilla a Charles přijedou na radnici, která je pár kroků od hradu Charlesovy matky, královny Alžběty II., spolu. Budou mít k dispozici Rolls Royce Phantom V, který používala královna matka.



Svatba bude soukromá a nebudou na ni mít přístup média. Princův úřad zatím nesdělil, zda vůbec zveřejní oficiální fotografii. Charles a Camilla se musejí brát na radnici, protože jsou oba rozvedení, takže církev je k vlastnímu obřadu zdrženlivá, i když Charles je z jejího pohledu vdovec, protože jeho první žena zemřela. Camillin první muž však dosud žije a je sám podruhé ženatý.



Církev ovšem dá najevo souhlas se sňatkem tím, že její nejvyšší duchovní představitel, arcibiskup z Canterbury sňatku požehná v kostele na hradě Windsoru. Tato část obřadu má být v televizi.

K dostání jsou první suvenýry

Britové královskou svatbou žijí již několik týdnů a na trhu jsou k dostání první svatební suvenýry. Druhý princův sňatek bude připomínat známka, mince, oficiální hrníčky a talíře s Charlesem a Camillou v královské modři či prosté bílé, ale také britsky provokativní karikatury na tričkách, kdy Charles tančí na kobyle, která se nápadně podobá budoucí britské královně. (viz. fotogalerie)