Princ Charles má po dovolené

Charles a Camilla se před odletem z aténského letiště ukázali společně v autobuse novinářům, což se v Londýně vykládá jako další pokus dodat svému pětadvacetiletému vztahu oficiálnější ráz.

Charles křižoval Středozemní moře na jachtě řeckého loďařského magnáta Johna Latsise, která byla 130 metrů dlouhá a nesla jméno Alexander. Na lodi byli kromě obou Camilliných dětí také kamarádi Charlesových synů.

Charles a Camilla se vrátili do princova venkovního sídla Highgrove v hrabství Gloucestershiru, oba princové odletěli vojenským letadlem do skotského Aberdeenu, odkud odjeli na zbytek prázdnin na zámek Balmoral. Tam už je s otevřenou náručí očekávali královna Alžběta II. a princ Philip.

Britský tisk podrobně popisuje, jak prince Charlese při koupání ve Středozemním moři ohrožovali demonstranti s harpunou. Princ Charles minulý čtvrtek opustil luxusní jachtu, na níž trávil dovolenou, a vyrazil na malém člunu s královninou sestřenicí princeznou Alexandrou zaplavat si v moři. List citoval policejní a diplomatické zdroje, podle nichž byl princ právě ve vodě, když k jeho člunu připlula loď a muži na její palubě hrozili "dát mu lekci". Charles byl nucen přivolat svoji ozbrojenou ochranku.

Útočníci údajně křičeli nadávky proti Británii a obvinili královnu Alžbětu II. z vraždy.

Podle listu The Mail slovní výpady zřejmě souvisely s případem starým přes 40 let.

Útočníci měli údajně na mysli události z 50. let, kdy britské jednotky porazili na Kypru po krvavém boji tamní povstalce bojující za nezávislost ostrova.

Poté, co ochranka uslyšela alarm, dorazila v rychlém člunu k princovi a přinutila "harpunáře" k ústupu.

Princ Charles a královnina sestřenice Alexandra byli poté převezeni na luxusní jachtu, jež patří řeckému loďařskému magnátovi Johnu Latsisovi.

Princův mluvčí v Londýně později k incidentu uvedl: "Můžeme potvrdit, že posádka lodě se ve Středozemním moři přiblížila (k člunu prince) a pokusila se o kontakt se dvěma členy královské rodiny. Šéf ochranky jim domluvil, poté se posádka s plavidlem vzdálila."