Princ Charles si postěžoval, že nevídá vnuka. Před Kate se usmíval

Když se ale princ Charles potkal s těhotnou Kate na jedné z posledních oficialit před jejím druhým porodem ve Westminsterském opatství, nedal na sobě nic znát. Vesele se se snachou bavil.

Podle britského listu Daily Mail je princ Charles přesvědčený, že život jeho syna Williama je pod vlivem „Middletonizace“. William tráví více času s tchyní a tchánem. Platí to i pro malého prince George, s nímž se Charles moc nestýká. „Nedovolí mi vídat mého vnuka,“ postěžoval si prý svým známým.

Matka Kate Carole Middletonová rozhoduje o všem. „Vše řídí. Diktuje, kdy si má George zdřímnout, kdy a co jí. V podstatě se chová jako královna Carole,“ cituje list svůj zdroj.

Snad se to změní narozením druhého královského miminka. Vévodkyně Kate by měla rodit v dubnu. Přesný termín královský palác zatím neoznámil. Princ Charles loni v září prohlásil, že se na druhé vnouče moc těší.

„Je to báječné. Jsem šťastný, že budu opět dědečkem. Moc se na to těším, ale doufám, že to bude tentokrát dívka,“ řekl budoucí britský král.

William a Kate se chlubili novorozeným synem Georgem v červenci 2013: