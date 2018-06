Princ Charles přirovnal manželství s Dianou k velké řecké tragédii

„Nikdo opravdu nechápe, co to všechno znamená, dokud se to nestane přímo jemu, což je důvod, proč je to všechno jen horší a horší. Jednou vám povím celý příběh. Je to taková řecká tragédie a byla by to dobrá divadelní hra,“ napsal Charles v červnu před pětadvaceti roky.

Sama Nancy Reaganová čelila v roce 1991 nepříjemnému veřejnému propírání soukromí poté, co vyšel její neautorizovaný životopis plný pomluv a „skandálních odhalení“. Princ ji tehdy utěšoval.

„Znám dobře metody těchto strašlivých lidí. Používají je, aby vytvořili co nejvíc kontroverze a konfliktu těmi nejstrašnějšími obviněními, díky čemuž se snaží získat maximum peněz. Žijeme ve stále méně civilizovaném světě a když jste veřejnou osobou, začne být stále nemožnější fungovat bez toho, aniž by každý váš pohyb nekomentovali jako postranní úmysl,“ napsal britský princ.

Soukromé dopisy Reaganové, která zesnula loni v březnu ve věku 94 let, byly předány Prezidentské nadaci a knihovně Ronalda Reagana v Kalifornii.

Princezna Diana s dvoutýdenním princem Williamem na archivních záběrech:



