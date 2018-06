Princ Charles a Camilla prý svatbu nechystají

Charles a Camilla se v uplynulém roce spolu pravidelně objevovali na veřejnosti. Průzkumy veřejného mínění naznačují, že většina Britů jejich poměr schvaluje.

Téměř 70 procent Britů si myslí, že by se princ Charles měl oženit s Camillou Parker Bowlesovu, 83 procent je však proti tomu, aby se Camilla stala královnou. Vysoké zdroje církve nedávno naznačily, že Charles a Camilla by mohli mít do pěti let svatbu.

Komplikované manželství Charlese se zesnulou princeznou Dianou skončilo rozvodem v roce 1996. Oba se veřejně přiznali k cizoložství.