Malý švédský princ dostal jméno Gabriel Carl Walther, vévoda z Dalarny

Král jméno a titul pátého vnoučete oznámil v souladu s královskou tradicí na schůzi vlády. Následovala bohoslužba se členy královské rodiny.

Dalarna je provincie a kraj ve středním Švédsku. Nachází se v něm přes šest set jezer a díky nepoškozené přírodě a rázovitému folklóru je oblíbenou turistickou destinací. Provozují se tu zimní sporty, nejznámější akcí je Vasův běh. Typickým rukodělným výrobkem jsou malovaní dřevění koně dalahäst.

Malý princ přišel na svět 31. srpna 2017 a palác narození oznámil na sociálních sítích. „S potěšením oznamujeme, že Její královská Výsost princezna Sofia ve čtvrtek 31. srpna 2017 v 11:24 v nemocnici Danderyd porodila zdravé dítě. Matka i dítě jsou v pořádku,“ stojí v prohlášení.

Novopečený tatínek Carl Philip pak novinářům řekl, že se z narození druhého syna moc těší. „Je to skvělé, moc máme radost! Zdá se, že je to velmi okouzlující malý chlapec a Sofia je nádherná maminka. Je to ohromující,“ řekl princ a prozradil míry syna, který při narození měřil 49 centimetrů a vážil 2 205 gramů.

V pátek se pak princ a princezna vrátili z porodnice domů a pochlubili se společnou fotkou se synem při odchodu z nemocnice, stejně jako loni.

Manželé už mají syna Alexandera, který přišel na svět v dubnu 2016. Jeho celé jméno a titul zní: Jeho královská Výsost princ Alexander Erik Hubertus Bertil, vévoda ze Södermanlandu.