Princ Andrew obviňuje Fergii

Zlí jazykové tvrdí, že k oživení jejich vztahu a občasným stykům do značné míry přispěla i Andrewova snaha vytrestat bývalou manželku Fergii, kterou obviňuje z toho, že soustavně zanedbává jejich dcery - Beatrix a Eugenii. "Je špatná matka, kterou zajímá pouze její kariéra a nikoli děti," dal se přednedávnem slyšet.Rozhořčená matka mu okamžitě oponovala: "Musím se něčím živit. Mít peníze na jejich výchovu. Královna už mě nepodporuje, tak vydělávám, jak se dá. Třeba i reklamami a náborovými spoty."Vévodkyně z Yorku Sarah, řečená Fergie, navíc svému manželovi zazlívá, že zneužívá nejmladší dceru k "zviditelnění" královského dvora. Andrew například před zavedením společné evropské měny zorganizoval velkou mediální kampaň, v níž Eugenie přesvědčovala obyvatele ostrovní říše, aby německé marky, franky a pesety, které ztrácejí na trhu právo na vlastní existenci, věnovali na konto strádajících dětí. "Není má maličká úžasná," rozplýval se princ Andrew."Už teď chápe, co se od ní, jako příslušnice vladařského rodu, bude v budoucnu očekávat. Má k tomu naprosto přirozené sklony." Princ Andrew nepochybuje ani o tom, že obdobnými vlastnostmi oplývá i jeho prvorozená. Proto je obě chce víc navštěvovat i přitáhnout k tomu, aby plnily veškerá očekávání panovnického dvora. Fergii se jeho snaha nelíbí. "Připraví je o bezstarostné dětství a kouzlo dospívání. Na povinnosti, které je v budoucnosti čekají, mají přece dost času," míní vévodkyně.A tak se vlastně poprvé dostali rozvedení manželé, kteří zatím sloužili jako vzor vzájemné ohleduplnosti a tolerance, do vážného sporu. Stejného jako jiní i neurození smrtelníci: kvůli dětem. Kdo si na své konto připíše vítězství, lze jen těžko říci. I když... Otec, na rozdíl od matky, má na své straně veškerou vážnost a důstojnost královského majestátu.