Princ Albert choval opuštěné děti

Šestačtyřicetiletý monarcha přiletěl s hodinovým zpožděním, soukromým letadlem, doprovázen několika přáteli. S těmi také zamířil do Kojeneckého ústavu v Praze 4 – Krči, kde v současné době pobývá kolem stovky dětí ve věku od jednoho týdne do tří let. I když se v budově povinně nosí návleky, princi byly odpuštěny. Sám si však zul boty, když vstoupil do herny s kojenci.

Pochoval si malé romské děvčátko, které čeká na pěstounskou rodinu, a když se rozplakalo, vzal do náruče chlapečka. „Tyhle děti nejsou zvyklé na muže,“ vysvětlovala Tereza Maxová, která se opuštěným dětem věnuje prostřednictvím své nadace už sedm let. Shání pro ně finanční prostředky a sama jim nosí dárky. I teď s sebou nezapomněla vzít sladkosti.

Tereza Maxová se s princem Albertem setkala poprvé v New Yorku. Seznámila je její kolegyně - modelka Karen Mulderová. Když se pak s manželem, dánským tenistou Frederikem Fetterleinem a synem Tobiasem přestěhovala do Monaka, potkávala se s princem ve společnosti stále častěji. Odtud byl už jenom krůček k tomu, aby požádala o audienci u knížecího dvora. Výsledkem byla včerejší charitativní přehlídka, během níž na molu zazářily české topmodelky Petra Němcová a Veronika Vařeková. Předváděly modely Kláry Nademlýnské a Octavia Missoniho. Ale k vidění byla i kolekce plážového oblečení od světoznámé modelky Evy Herzigové. (Fotografie z přehlídky připravujeme)

Vstupenky na přehlídku stály 4 000 Kč, ale s ohledem na bezpečnost prince Alberta nebyly volně k prodeji. Už dopoledne činil výtěžek z akce kolem tří miliónů korun. K tomu bude připočítán zisk z aukce drahých předmětů, která se uskutečnila po skončení přehlídky. Iniciovala ji monacká strana a na přání prince Alberta byla pojata jako privátní akce mimo palác Žofín. Zúčastnili se jí jak jeho přátelé, tak zástupci společností spolupracujících s Nadací Terezy Maxové.

Monacký princ Albert přijel do Prahy na soukromou návštěvu. Proto odmítl jak setkání s politickými představiteli země, tak dalšími zájemci. Přišel na krátkou tiskovou konferenci, ale odřekl předem domluvené interview s Markem Ebenem pro televizní pořad Na plovárně.

Vzhledem k vážnému zdravotnímu stavu svého otce, jednaosmdesátiletého knížete Rainiera, v posledních dnech řadu zahraničních cest zrušil. Jeho přítomnost na Žofíně byla tudíž výjimečnou událostí. Chtěl tímto způsobem upozornit na nový projekt Nadace Terezy Maxové - Nokia 30 minut pro život, jehož cílem je shromáždit finanční prostředky, jež budou použity na zkvalitnění péče o děti v kojeneckých ústavech a pěstounských rodinách. „My v Monaku jsme velmi hrdí a potěšeni, že můžeme spolupracovat s Nadací Terezy Maxové,“ řekl na tiskové konferenci. „Jsem rád, že mohu být součástí této akce.“

Následník trůnu princ Albert, který už léta úspěšně odolává manželskému chomoutu, se také vyjádřil na adresu českých modelek. Maxové, Vařekové, Herzigové a Němcové složil kompliment, že patří k těm nejkrásnějším. V pátek dopoledne princ Albert Prahu opustí.