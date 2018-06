Prima si vybrala VyVolené sama bez diváků

Už ten fakt, že VyVolení 2 startují několik měsíců po skončení první série, kdekoho překvapil. Asi to mají hoši z obchodního a marketingového oddělení dobře spočítané. Nicméně o návratnosti druhé řady bych silně pochyboval.

Dalo se očekávat, že i druhou řadou bude provázet brilantní Tereza Pergnerová. Ukázala veřejnosti, že na to má a je už plně vyzrálá žena, kterou jen tak něco neporazí. Také navýšení výhry na 15 miliónů korun - samozřejmě v "bonusovém balíčku" sponzorských darů - se dalo očekávat.

Zklamal ale výběr kandidátů do vily. Čekal jsem, že bude průběh Volby a také systém hlasování pozměněn, aby se divák alespoň trochu cítil, že kouká na odlišnou řadu. I když pravda, schéma se nesmí tolik lišit od šablony předlohy Valo Vilag.

Prima samozřejmě velmi pečlivě vybírala trojice lidí tak, aby pokryla vždy určitou skupinu podobných lidí - "barbie", "čtyřprocentní", podivíni a podobně. Ve vile se tedy tak, jako tak, bez vlivu diváků, objeví mix osobností s názorovou, psychickou a fyzickou různorodostí.

Soutěžící vstupující do vily jsou už připraveni, že budou okukováni. Bez ostychu odhazují prádlo a téměř nikoho z nich nepřekvapila ani exhibiční sprcha. Také herecké výkony VyVolených jsou propracovanější. Možná už trénovali doma v pokoji s internetovou kamerou. Přesto jsou nudní a Kačka s jejím nepřítomným výrazem a nicneděláním mi přišla zábavnější.

Hlavním cílem pokračování úspěšných projektů je vyždímat zisk z popularity předchozích dílů. VV2 se o to snaží, dokud jsou ještě kapesníky z finálového večera vlhké. Televizi Prima bych ale zmínil dva a půl tisíce let staré rčení Herakleita z Efesu: "Nikdy nevstoupíš do téže řeky."

