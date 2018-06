Prima poškodila soutěžící o VyVolené

V neděli večer odvysílala televize první díl soutěže VyVolení a představila tři kandidáty na postup do vily.

Po skončení pořadu uvedla znovu videoklipy, ale u Pavla a Barbory přehodila v titulcích závěrečné trojčíslí telefonu. Kdo si opsal čísla až teď, posílal hlasy Barboře místo Pavlovi a opačně.

Správné údaje o hlasování běžely na obrazovce pouze v případě postupujícího Rostislava Alky, který s 18 145 hlasy suverénně zvítězil. Fojtášková dostala 1522 hlasů a Vaněk 8793 hlasů.

Na záměnu telefonních čísel upozornil iDNES všímavý čtenář. Barbora Fojtášková si pozorně prohlédla záznam nedělní show na videu až na upozornění redakce.

"Máte pravdu, je to přehozené. Cítím se poškozená a budu chtít vysvětlení," řekla iDNES jednadvacetiletá administrativní pracovnice z Rožnova pod Radhoštěm.

Později odpoledne se jí od Primy dostalo vysvětlení s tím, že i kdyby k záměně čísel nedošlo, stejně by hlasy ani jednoho z vyřazených k vítězství nestačily. "Asi bych ale nedostala jen pět procent hlasů a nebyla by to taková ostuda," komentovala Barbora pro iDNES.

"Bohužel došlo k pochybení na straně televize Prima. Došlo k záměně natočeného materiálu a byla odvysílána testovací verze," uvedla pro iDNES mluvčí Primy Jana Malíková.

V omylu zůstali i diváci

Televize prý chybu zjistila okamžitě během vysílání spotu, ale omluvu s nápravou už neodvysílala. V omylu zůstali i diváci, kteří na základě špatné informace poslali hlas (a svých šest korun bez DPH) někomu jinému.

"Spot byl odvysílán pouze jednou," upřesnila Malíková. Podle ní neměla chyba vliv na výsledky televizního hlasování. Proto Prima neuvažuje ani o odškodnění soutěžících, ani o jejich znovuzařazení do soutěže.

"Pokud by se soutěžící cítili poškozeni, mají samozřejmě právo obrátit se na soud, ale museli by vzniklou škodu prokázat," řekla iDNES právnička Dagmar Raupachová. "Takové chyby by se stávat neměly, zvlášť v pořadech, kde jde o každý hlas. Mohou navíc odradit a znechutit diváky," dodala.

V případě, že nevznikla soutěžícím reálná škoda, považuje právnička omluvu ze strany televize za samozřejmou.

