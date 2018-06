Příliš sympatická miss

S vítězkou bych neměnila



Možná byla příliš malá. Možná byla příliš výrazná a takové typy se v modelingu těžko chytají. Nejvyhledávanější modelky většinou mají nenápadné tváře, které se hodí ke všem barvám oděvů a na něž dobrý vizážista namaluje cokoli. Lenku to však příliš netrápí. "Letošní miss se mi líbí, s Katkou bych neměnila," říká. "Ji zvolilo šestnáct lidí, za mnou stál celý národ. Pocit, že mi fandila většina diváků, byl nádherný. Všem, kdo mi věřili, chci moc poděkovat," vzkazuje Lenka.



Na fotografiích v novinách i na internetu byla mezi ostatními nepřehlédnutelná. Největší pozornost přitahovala bohatým účesem a výraznýma, pomněnkovýma očima. Její oči jsou skutečně zvláštní, protože modré duhovky uvnitř zdobí světle hnědý střed. "Říká se, že všechny Miss sympatie mají jiskru v oku a na všech je vidět, že jsou hodné," vysvětluje Lenka. "Slyšela jsem mnohokrát, že se moje oči smějou, i když se nesměju. Mám takový obličejíček pro všechny," shrnuje. Nebo že by se Čechům líbily dívky s vlnitými vlasy? Bývalé miss Kateřina Stočesová, Andrea Fišerová a konečně i Lenka Taussigová jsou toho důkazem.



Jestli je skutečně sympatická, není snadné posoudit. Její kamarádi by ji popsali asi takto: "Lenka je pořádná, citlivá a upovídaná, až tím někdy leze na nervy. Je velmi pečlivá, a proto si vše, co chce během dne stihnout, poznamená na papírek. To potom splní, i kdyby měla jít spát až pozdě ráno." Je spolehlivá a totéž vyžaduje i od druhých. Pokud jí někdo ublíží, umí na to zapomenout a hodit problém za hlavu, ale s dotyčným už se nekamarádí. "Kdo mi jednou hodí klacky pod nohy, ten u mě skončil," upozorňuje. Jinak je však velmi citlivá a druhým se snaží naslouchat. Asi proto, že je znamením Vodnář, nikoho neodbude a všechny problémy důkladně rozebírá. Proto chtěla být psycholožkou. Od tohoto záměru ji odradila až návštěva ústavu pro mentálně postižené. "Mně těch lidí bylo hrozně líto. Já bych to nevydržela, asi bych si všechny problémy nosila domů," svěřila se Lenka.



Kolik stojí krása?



Své krásy si je dobře vědoma. Pro to, aby si ji udržela, dělá poměrně hodně. Snaží se udržovat v dobré náladě, v žádném případě se nestresuje, a hlavně sportuje. Od malička běhala, hrála volejbal a tancovala. Ta s číslem 18 je jako panenka, říkali si diváci u obrazovek, aniž tušili, že jejich favoritka ještě ve svých šestnácti vypadala jako kluk. "Kvůli sportu jsem nosila vlasy na ježka. Našli se i tací, co se mi kvůli tomu smáli," vzpomíná Lenka. S kluky, kteří po ní přesto jenom letěli, to vždycky uměla. "Bavila jsem se s nimi víc než s holkami, asi proto, že jsou férovější," svěřila se Lenka.



Lenčin přítel



Poprvé se zamilovala v sedmnácti a s náctiletou láskou vydržela rok a půl. Se současným přítelem, policistou Tomášem Kocmanem, je podobně dlouho. Byl to právě on, kdo Lenku do soutěže přihlásil. Nejprve vzdorovala, trochu se i styděla, ale nakonec podlehla. Ale



Tomášův nápad teď může paradoxně ohrozit jejich vzájemný vztah: od finále se s ním skoro neviděla. "Budu teď lovit čas, a ač nerada, zřejmě budu muset omezit styky s kamarády, přítel je přednější," přiznává. O svatbě zatím neuvažují, Tomáš ji oběma naplánoval nejdřív za pět let. Aby jejich vztah neztroskotal, dohodli se, že nebude odpovídat na otázky týkající se jejich společného soukromí. "Novináři všechno obrátí a z každé hlouposti udělají aféru," poznamenala.



Změna je život



Lenka si přála miminko hned po studiích, ale teď je myšlenkami jinde. Pomalu si zvyká, že její život už nikdy nebude takový, jaký býval. Změnilo se úplně všechno. Dříve chodila nenalíčená, dnes se musí po ránu dvacet minut malovat. Co kdy bude dělat, je od soutěže věcí modelingové agentury. Agentuře již dokonce musela sdělit termín dovolené; v červenci chce jet s přítelem do Řecka k moři. V Praze, kam dřív jezdila pouze na školní výlety, je teď každý den. Aby se ve velkoměstě vyznala, pořídila si mapu. Auto jako cenu ze soutěže ještě nedostala, takže se z Neštěmic dopravuje autobusem nebo vlakem. Nemá čas odpočívat ani si doléčit virózu, na niž jí teď lékařka předepsala antibiotika. Současně by ráda pokračovala ve studiu ekonomie a managementu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem. "Ačkoli jsem teprve v prvním ročníku, nechci to vzdát. Vzdělání je pro mě důležité," říká Lenka. "Mám fofr, ale nestěžuji si. Modeling je normální práce. Kdybych dělala něco jiného, taky bych musela dodržovat pracovní dobu, a takhle poznám nové lidi a ještě si vydělám," odpovídá jako podle scénáře ušitého pro všechny finalistky soutěže Miss.



Modeling



Zatímco před finálem uvažovala o kariéře účetní nebo bankovní úřednice, dnes pomýšlí na reklamu. Focení je totiž činnost, která ji z "missích" povinností nejvíc baví. Rodiče Pavel (47) a Alena (46) jí úspěch přejí. "Táta je na mě hrdý," říká Lenka, která v Neštěmicích sdílí panelákový pokoj se svým osmnáctiletým bratrem Pavlem. Taussigovi bydlí v třípatrovém domě na okraji osmitisícového městečka v severních Čechách. Neobvyklé a zjevně nečeské příjmení je židovského původu. Zatímco rodiče jejího otce byli Židé, její matka má příbuzné v Německu. Přesto nebo možná právě proto se Lenka o problémy mezi Čechy a sudetskými Němci nezajímá. "Co bylo, bylo," hodnotí minulost.



Holka z Neštěmic



Lenka se nepohoršuje ani nad tím, že v malé obci, odkud pochází, ví každý všechno o všech. Naopak si pochvaluje, že jí sousedé při soutěži dodávali energii. "Máme velkou zahradu, kam chodím tahat brambory, na podzim se zase toulám po lese a sbírám houby. V Neštěmicích je prostě krásně," vykládá Lenka, která na podzim pojede reprezentovat Českou republiku do Japonska na Miss International.





17. Lenka Taussigová - 19 let, Neštěmice, Vodnář - Studuje fakultu sociálně ekonomickou na Univerzitě J.E. Purkyně obor ekonomie a management. Jazyky: domluví se anglicky i německy. Soutěží podruhé a jejím patronem je přítel Tomáš. Koníčky, záliby: sport, tanec, hudba, cestování, modeling. Oblíbená hudba: česká hudba 60. – 80. let. Oblíbená četba: Božena Němcová – Babička, Divá Bára, Karla. Oblíbené zvíře: má ráda všechna zvířata. Oblíbená květina: všechny. Oblíbené jídlo: kotlety na šlehačce. Šťastné číslo: 2. Zatím je jejím životním cílem dostudovat vysokou školu, jejím snem je cesta do Austrálie a na Nový Zéland. Chce si skočit padákem, ale stále nemá dost odvahy. Lenka Taussigová Lenka Taussigová Lenka Taussigová při volné disciplíně.