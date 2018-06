Příliš aktivní medvěd

V Beskydech to vře. Ne že by místní nebyli zvyklí na to, že se občas v horách objeví medvěd,který se sem zatoulá ze Slovenska. Ale to, co se děje letos... Kočímu vlezl medvěd do vozu, vybral m u nákup a sežral svačinu. Cestáři si pekli maso, přišel medvěd,chlapi utekli, a když se odvážili vrátit, byla pečínka pryč. Kubánkovým od Velkých Karlovic medvěd dvakrát rozbil a vybral včelín, jednou dokonce klidně pozoroval, jak pan Kubánek včelín opravuje,a pak mu ho zničil znovu. Jindy zase cyklista vyjel v lese za zatáčku a proti němu huňáč. Turista se lekl, medvěd ještě víc,postavil se na zadní. Říká se o něm, že není normální.Šelma, která v Beskydech plundruje kurníky, musí za mříže V půl dvanácté v noci se medvěd už podruhé objevil v Dynoticích u Bláhů. Poprvé sežral králíka, tentokrát už neměl co. Tak šel dál. V půl jedné dorazil ke Sklenářům. Přelomil dřevěnou ohradu, převalil se přes drátěný plot,roztrhl plachtu ahrábl si do kurníku pro slepici. Uvázaný pes začal štěkat. Jeden ze tří bratrů, kteří žijí se starou matkou v chalupě na kraji vsi,zavolal na "medvědí mobil" - telefon na Správu Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Ráno už visí všechny slepice nohama vzhůru. "Než aby nám je sežral medvěd..." Na zemi leží jedna potrhaná - důkaz nočního vpádu šelmy. Tři další slepice zmizely neznámo kam. Doktorka Dana Bartošová ze Správy CHKO se vyptává obyvatel postižené chalupy,co viděli. Inženýr František Šulgan zatím obhlíží dvorek. Do obálky ukládá chlupy,které se zachytily o plot, aměří medvědí stopu u kurníku. Už není pochyb. Nevítaný noční host byl opravdu medvěd. Jeden z bratrů přichází k inženýru Šulganovi a napůl žertem, napůl vážně říká: "Co s ním uděláme? Zastřelíme ho?"Inženýr Šulgan a doktorka Bartošová ten červencový den míří ještě na jednu návštěvu. Pan Vašek s manželkou prý potkali medvěda, když byli na houbách. Pan Vašek sedá do auta, aby jim ukázal všechno na místě. Už podruhé ten den vytahují pracovníci Správy CHKO Beskydy z batohu sádru a odlévají parádní medvědí stopy. "Žena šla tudy" - ukazuje pan Tomáš Vašek, "já jí šel naproti a najednou ji slyším křičet. Potok hučel, takže nic neslyšela. A najednou vidí - za ní jde medvěd. Jak zakřičela, tak se zastavil, ale pak za ní šel zase dál. Možná pět set metrů ho měla v patách. Tak jsem jí vyběhl naproti, mával jsem rukama, ale šel za námi pořád. Až když jsme došli k autu, já vytáhl flintu a vystřelil do vzduchu, tak zmizel. Byl to divný pocit," vypráví pan Vašek. "Nevíte, co udělá. Nejvíc jsme se ale báli až doma, když jsme si uvědomili, co všechno se mohlo stát. Že nás mohl rozdělit a ženu zahnat až do jiného údolí... A co děti? Jsou tu tábory, je to o strach. Medvěd tady nemá domovské právo," dodává. A pak se opravuje: "Jo, ať tady medvěd žije, ale ne tak blízko. Tohle normální medvěd nedělá..." říká nakonec mladý muž a odjíždí zpátky na pilu.Medvěd má v Beskydech smůlu. Na rozdíl od slovenských hor, odkud se zatoulal, jsou Beskydy menší, hustě protkané vesničkami, chalupami, turistickými stezkami. A lidé v zapadlých chalupách si dávno odvykli hlídat včelíny nebo domácí zvířata před velkými šelmami. Elektrické ohradníky chybějí, chatrné přístřešky převládají, takže medvěd nachází blízko lidských obydlí snadnou kořist. Ten letošní medvěd má sice také trochu štěstí - zrovna letos začal platit zákon, podle kterého stát škody spáchané chráněným medvědem na majetku, zdraví a životě lidí i na domácích zvířatech či včelínech hradí. Výklad zákona je dokonce zatím tak benevolentní, že se v Beskydech vyplácejí škody i tehdy, když chybí podmínka náhrady - důsledná ochrana před šelmou. Jenže medvědovi ani to nepomůže. Lidé ze Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy letos nestačí psát protokoly. Za padesát pět dní přišel sedmatřicetkrát k lidským obydlím. Zastřelit medvěda nebo ho odvézt někam daleko je pro ně pohodlnější řešení než stavět pořádné ohradníky a investovat do ovčáckého psa. Mnoho lidí proti medvědovi v kraji naopak nic nemá. Kubánkovi sice přišli o med, ale jsou bohatší o velký zážitek. Ochranáři přírody mají samozřejmě radost - do přírody se vrací vzácná šelma! Mnozí lidé z hor však křičí: "Odstřelit!" Ale i těm, kteří by jinak proti medvědovi nic neměli, vadí, jak často se tohle zvíře objevuje,že neuteče tak rychle, jak by si přáli, a leze až do lidských příbytků. To si přece nemůže dovolit!Dana Bartošová má pro medvědí neobvyklé chování několik vysvětlení: buď ztratil matku, a ta ho nestačila naučit shánět potravu, nebo je nemocný, zraněný,možná je hluchý - každopádně i největší příznivci medvěda uznávají, že se normálně nechová. Veřejné mínění se skaždým dalším útokem na slepici, králíka nebo včelín začalo povážlivě naklánět proti medvědovi. Když napočetli v Beskydech více než čtyři desítky případů setkání člověka nebo jeho majetku s medvědem - i když v žádném případě neprojevoval vůči člověku žádné známky agresivity -, svolali komisi. Beskydští ochranáři a zoologové z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd rozhodli většinou hlasů: Medvěda odchytit a odvézt do zoo. Jen pracovníci Akademie věd mají totiž výjimku ze zákona a mohou zasahovat do života zvlášť chráněných živočichů. S tímto postupem souhlasí i ministerstvo životního prostředí - odchyt příliš odvážného medvěda je z jejich hlediska v zájmu ochrany dalších medvědů. Je beze sporu, že přežití medvěda jako druhu záleží i na podpoře místních obyvatel. A tento exemplář by mohl podle ministerstva všechno zkazit i dalším, kteří mohou do Beskyd přijít a třeba se tu chtít usadit. A tak šance, že se do moravských hor znovu vrátí medvěd,že zdejší příroda bude bohatší o vzácného, celosvětově chráněného živočicha, je pro tentokrát pryč. V lese byla na šelmu připravena klec. Až se medvěd chytí, čeká ho čtyřměsíční pobyt v karanténě chomutovské zoo. "Měli jsme štěstí, že jej vůbec nějaká instituce byla ochotná přijmout. Umístit do zoologické zahrady medvěda hnědého bývá dost veliký problém. Kam půjde potom, zatím nevíme," říká Petr Koubek z Ústavu obratlovců AV ČR. Zůstane v zoo? Půjde do některého hradního příkopu? Rozhodně se nevrátí do volné přírody."V Beskydech mají jednoho medvěda a hned se schází konzilium?" směje se inženýr Stanislav Ondruš z Národního parku Nízké Tatry. Ve slovenských horách žije kolem šesti set medvědů. Podle odhadu ochranářů. Myslivci udávají dokonce dvanáct set jedinců. Medvěd je podle slovenských zákonů také jediné zvíře,u něhož se vyplácejí náhrady za způsobené škody. Na Slovensku je možné medvěda i střílet - v rámci takzvaného regulačního odstřelu,na povolení ministerstva životního prostředí, v místě, kde medvěd páchá pravidelně škody. Odstřel celosvětově chráněného zvířete má však přísné podmínky: od června do listopadu, mimo národní parky, kusy s váhou pod sto kilo atd. Loni lovci za poplatek sto tisíc slovenských korun zastřelili několik desítek medvědů. Kromě toho je na Slovensku každoročně v sebeobraně zabito několik medvědů. A také upytlačeno. "Všeobecný strach z medvěda mezi lidmi panuje," říká Stano Ondruš, "ale panický strach ne,spousta lidí se s nimi totiž už setkala a nic se nestalo." Nejvíc medvědů lze tradičně spatřit v turisticky atraktivní Demänovské dolině. Přitahují je sem voňavé zbytky jídel z horských chat. I když časy, kdy chataři schválně lákali medvědy na odpadky,aby měli atrakci pro turisty, jsou pryč. Huňáči se naučili na snadnou potravu a někdy pak u chat docházelo opravdu k nebezpečným setkáním. Dnes jsou chataři povinni přechovávat odpad v uzavřených nádobách a často ho odvážet.Ne vždy to dodržují. Nedávno v Demänovské dolině rozbil medvěd dveře od chaty, vlezl do sklepa. Pak se ovšem přišlo na to, že si tam údržbář šetřil v kýblu zbytky jídla pro prase. Předloni právě tito "popelnicoví" medvědi dvakrát na území Národního parku Nízké Tatry napadli člověka. Jeden dvacetiletý muž, který se vracel v půl desáté večer do hotelu, má jako památku na medvěda dvaačtyřicet stehů na hlavě,na ruce a zadku. Na Polaně zase bude dlouho vzpomínat na setkání s medvědicí jeden lesní inženýr. Zřejmě se dostal mezi ni a mláďata šelma se mu zahryzla do nohy a m už strávil dva měsíce v nemocnici. Tyto případy, které pro šelmu znamenají odchyt nebo odstřel, jsou však ojedinělé. Většinou se setkání člověka s medvědem odehrává bez problémů. "Šel jsem po lesním chodníku, medvěd proti mně," líčí setkání s velkou šelmou ochranář Stano Ondruš. Ale klidně odešel, jakoby nic. "Přes cestu mi přeběhl vícekrát, jednou jsem potkal i medvědici s medvíďaty, cpaly se dvě hodiny borůvkami. Pozoroval jsem je, bylo to něco nádherného." "Sedm let dělám v lese," vypráví Lída Hlaváčiková z Medzibrodu, "a ještě jsem ho neviděla. Jednou, byly jsme s ženskými mimořádně potichu, a jedna najednou zakřičela - medvěd! Utíkaly jsme a ječely tak, že se medvěd určitě bál víc než my. Teď mě mrzí, že jsem se na něj ze strachu ani nepodívala." "Loni v listopadu jsem chodil s hostem", vzpomíná Michal Huťka, člen místního mysliveckého sdružení, "ale medvěd nepřišel. Povolenka už byla před propadnutím, tak jsme chodili na střídačku na posed my, myslivci. Zrovna když jsem byl na řadě, přišli. Tři. Tak jsem jednoho střelil," říká a s chloubou ukazuje směrem k vydělané kůži na podlaze obýváku svého rodinného domku. Strach? "Nebojíme se jich, oni se bojí nás. Chodíme normálně na houby,na maliny, skoro každý v dědině už se s ním potkal. Žijeme tady. A oni tady žijí také."Mohutná šelma o hmotnosti 150 až 350 kilogramů. Přes zdánlivou neohrabanost se dovede pohybovat velmi tiše, lehce a rychle. Má výborný čich a dobrý zrak a sluch. Dobře šplhá na stromy a dobře plave. V České republice je medvěd na seznamu ohrožených druhů a je rovněž chráněn tzv. Bernskou úmluvou o ochraně divoké flóry a fauny. Nedávno vešel v platnost zákon, podle něhož jsou škody způsobené medvědem hrazeny.* Nepokoušejte se k medvědovi přibližovat nebo jej krmit.* Uvidíte-li medvěda, který se nechová agresivně, otočte se a pomalu odcházejte ve směru, odkud jste přišli.* Vyhýbejte se přímému pohledu z očí do očí - pro šelmu to může být výzva k boji.* Pokud vás medvěd následuje, ale drží si odstup, pokuste se jej odehnat. Zvedněte ruce nad hlavu a mluvte na něj hlubokým, hlasitým, hrubým hlasem.* Jestliže ustupujete, pohybujte se pomalu, neutíkejte, medvěd je rychlejší než vy - dokáže běžet až šedesátikilometrovou rychlostí.* Pronásleduje-li vás medvěd i nadále, odhoďte nějakou věc, abyste ho zmátli a odpoutali jeho pozornost.* Lezení na strom využívejte jako poslední možnost. Musíte vylézt nejméně do výšky čtyř metrů nad zemí.* Pokud vás medvěd napadne, lehněte si na zem, stehna tlačte na hrudník, hlavu se snažte skrýt mezi kolena a ruce dejte kolem krku. Tato pozice vám chrání krk, hlavu a životně důležité orgány.Nehýbejte se, dokud medvěd neopustí místo, kde se nacházíte.1. Lidé, kteří procházejí krajem, kde žijí medvědi, m usí počítat s jejich útokem. Medvědi ve skutečnosti napadají lidi extrémně zřídka. Například Algoguinský park v Ontáriu navštívilo za posledních 13 let přes osm milionů turistů a jen na dva z nich zaútočil medvěd.2. Medvědice napadá lidi, aby ochránila svá mláďata. Ve skutečnosti je napadá jen tehdy, cítí-li se ohrožena. Místo setkání je nejlépe nenápadně opustit, nicméně spousta lidí, kteří se s medvědicí a medvíďaty potkali, přežila toto setkání bez úhony.3. Když se medvěd postaví na zadní, připravuje se na útok. Medvěd se staví na zadní jen proto, aby chytil svoji kořist ve výšce, nebo aby lépe viděl. Útočí však zřídka a jen když stojí na všech čtyřech.