Příklady slávy „pošpiněné drogami“

Engeho aféra s marihuanovým „dopingem“ byla právě v plném proudu. Tehdy však zachoval veselou mysl a projevil svůj smysl pro humor. „To má být nějaká provokace?“ zvednul překvapeně hlavu v kšiltovce. Pak se však usmál a papírky podepsal.

Tomáš Enge se stal díky své aféře s marihuanou hrdinou jedné (i když dost úzké) části české mládeže a skupina Uhlí o něm nazpívala písničku, kde se zpívá mimo jiné: „Tomáš je šofér, a tak nechlastá, on si radši zahulí jako řádnej rasta, to aby se nebál rychlosti formulí...“

Přesto mu ve finále jeho aféra spíš uškodila. Od světové rady pro motoristický sport FIA dostal trest a přišel o celkové vítězství v seriálu formule 3000.



Pergnerová a ti další



Pomáhají českým slavným drogy k úspěchu, nebo jim spíš škodí? Jisté je jedno: Tomáš Enge patří i se svými jointy - podíváme-li se na rybníček českých celebrit - mezi ryby nejmenší. Čeští herci, zpěváci a jiní umělci berou drogy odedávna a patrně v tom budou pokračovat i v budoucnosti.

Jen namátkou z první republiky: Adina Mandlová, Nataša Gollová a Lída Baarová šňupaly občas kokain, milence Franze Kafky, novinářce Mileně Jesenské, vypěstovali návyk na morfium lékaři a ona se ho pak nemohla zbavit, „kokainista“ - jak se tehdy říkalo - byl herec Hugo Haas a mnoho a mnoho dalších.

Reálný socialismus drogám nepřál, protože byly „vymožeností“ buržoazie, a tak se do českých uměleckých kruhů vrátily až v letech devadesátých. Že má tu nebo onu zkušenost s drogou, se povídalo o kdekom, ale za bernou minci se dají považovat jen vlastní přiznání.

Opět jen výběr: Martin Kocián, bývalý člen kapely Lunetic, promluvil o své závislosti na pervitinu, Richarda Müllera dovedly podle jeho vlastních slov drogy na hranici života a smrti a jako učebnicový příklad „slávy pošpiněné drogami“ nade všemi stojí Tereza Pergnerová.



Chci stejnou drogu jako on



Mají odborníci na drogovou problematiku z takových přiznání radost? „Pochopitelně nemáme,“ říká Ivan Douda z nadace DropIn. Funguje tu totiž stejně jako třeba u pracích prášků princip reklamy, značky (v tomto případě určité „značky“ drogy, kterou propaguje slavná tvář. „Pro mladé lidi je identifikace s celebritou lehčí než identifikovat se s riziky, které přináší braní drog. Řeknou si: když může on, proč já bych také nemohl,“ dodává Douda.

Z tohoto důvodu se prý také lidé z DropIn přestali ptát zpěváků a herců na drogových prevenčních zájezdech - jichž se zúčastňoval v minulosti opakovaně například právě Petr Muk - jakou mají zkušenost s drogami. „Mladí lidé si přitom neuvědomují, že když dva dělají totéž, není to totéž. Celebrity mají dost peněz na odvykací kúry a mají úplně jinou motivaci,“ domnívá se Douda a má tím na mysli, že málokterý slavný člověk dovolí, aby mu drogy zbořily kariéru.

V tom se způsob, jakým slavní berou drogy, příliš neliší od byznysmenů: ti si také chtějí užít, ale nikdy neskončí na ulici. Když se dostal do podezření, že užívá drogy, český zpěvák Petr Muk, prý ho zastavil hudební skladatel Karel Svoboda, známá to osobnost českého showbyznysu. „To jsi dobře zařídil. Slušná kampaň! To je dobře, že se o tobě píše,“ řekl mu údajně. Myslil si, že si Petr Muk celou aféru vymyslel jen proto, aby byl pro novináře zajímavý.

Muk se namísto toho snaží mediální nálepky, kterou vystihli tvůrci pořadu Tele Tele sloganem „Nikomu ani muk, Mukovi ani gram!“, mermomocí zbavit. Ať už je pravda jakákoli, pomohlo by Mukovi přiznání, že „koks“ bral při budování mediálního image? Nebo by mu všechno spíš uškodilo?

Kdyby teď přiznal, že drogy bral, vystavil by se riziku obvinění z křivé výpovědi, už proto to pravděpodobně v nejbližší době neudělá. Petr Novotný, další muž, který tahá za nitky české populární scény, se domnívá, že všechno záleží na přístupu. „Pokud se zpěvák nebo herec nechová jako pokrytec a k věci se postaví čelem, podle mě mu to neuškodí, naopak v očích mnohých svých fanoušků stoupne. Stane se pro ně dobrým příkladem, takovým, který je hoden následování. To však není příklad Terezy Pergnerové, která nejdřív slavně všem ohlásila, že se drog vzdává, a pak do toho zase spadla,“ říká Novotný.



Jak nakupují slavní?



Přes četné zkušenosti českých celebrit s drogami je podle odborníků stále daleko nejničivější a nejtypičtější českou drogou alkohol. „České republice se ale nevyhýbá ani vlna kokainu, která v současné době postupuje Evropou. Je to typická droga elit a umělců, která se dá brát relativně dlouho rekreačně. Muzikálové prostředí je zase pevně spjato s marihuanou,“ míní Ivan Douda.

Slavné lidi podle něj vyhledává a oslovuje zvláštní typ dealerů, kteří se na smetánku přímo specializují, mají drogy té nejlepší kvality a rozhodně je nepotkáte, jak je nabízejí na ulici. „Mezi jejich vlastnosti patří spolehlivost a mlčenlivost,“ říká Ivan Douda. On sám také ví o několika celebritách, které drogy berou nebo s nimi mají rozsáhlejší zkušenost, jmenovat je z pochopitelných důvodů nechce.

Které hvězdy přiznaly drogy

a jak to s nimi dopadlo

Martin Kocián , bývalý člen chlapecké kapely Lunetic: „Pustili jsme si hudbu a oni začali z bílého prášku lajnovat číslo 68.“ Takhle prý začala závislost.

Jak to dopadlo: Kociána nakonec zbylí členové kapely kvůli drogám vyloučili.

Tereza Pergnerová , bývalá moderátorka pořadu Eso: Pergnerová byla několik let závislá na pervitinu, pravděpodobně tak doplatila na svůj úspěch v příliš raném věku.

Jak to dopadlo: Z drogové závislosti se snad dostala, snaží se vrátit do showbyznysu.

Richar Müller , slovenský zpěvák: „Díky svému způsobu života jsem se dostal na hranici zákona a svého sociálního fungování. Říká se, že pokud nejde o život, nejde o nic. Mně o ten život šlo.“

Jak to dopadlo: Bez následků, své závislosti se nakonec zbavil.

Lenka Dusilová, Daniel Hůlka, Ondřej Hejma a mnoho dalších: přiznávají experimenty s lehkými drogam