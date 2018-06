Přikázání první: bez cukru!

Ovocný čaj místo černého (a při kojení až po půl roce) tak velí nové poznatky v kojenecké výživě. Zjistilo se totiž, že tein obsažený v čaji zabraňuje vstřebávání železa, které je ovšem pro vyvíjející se organismus důležitým stavebním prvkem. Stejně tak železným by se podle dětské lékařky Zuzany Urbanové z kliniky dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze ovšem mělo stát pravidlo: NEPŘISLAZOVAT! Pokud namítnete, že vaše dítě prostě nápoj nedochucený cukrem odmítá pít, na sebe nechtěně prozrazujete, že jste je na sladké sami naučili. S cukrem je to totiž podobné jako třeba s párkem: když ho dítěti sami nestrčíte do ruky, neví, že existuje. Pro zajímavost: před lety udělali v zahraničí test s jednovaječnými dvojčaty, kdy jednomu podávali slazené nápoje a druhému neslazené. Když mu pak po roce nabídli oslazený čaj, vyzvrátilo ho. V lednovém vydání časopisu Praktický lékař popsala Veronika Skalická z I. dětské kliniky pražské Fakultní nemocnice Motol případ osmnáctiměsíčního chlapce, který vypil denně až 4,5 litru tekutin a vlastně se otrávil vodou. Lékaři zjistili, že byl zcela závislý na konzumaci instantního čaje, který mu matka připravovala velmi koncentrovaný, a tedy náležitě sladký. Dávat mu ho začala večer místo dudlíku, aby usnul, pro chlapce se však stala lahev předmětem uspokojení ve chvílích nepohody.