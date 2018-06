Přijdou po Hanychové průsvitná tílka pro důchodce?

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Tereza Kerndlová se ze sebe ráda dělá sexy šelmu a všechny k tomu potřebné atributy také vlastní. Odškrtávejte se mnou: krásná postava, obličej jako z reklamy, vysoké podpatky i dráždivé spodní prádlo vydávající se za šaty. Jestli někdo v Česku umí kopírovat opulentní americký styl, je to Tereza. Myslím, že ve světě by se určitě neztratila.

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Tato fotografie asi vznikla potom, co se Kateřina Kristelová převlékla z mokrých plavek do něčeho ležérnějšího. No nedělejte, že jste ten článek nečetli:). Bez make-upu a se splihlými vlasy nenadělá parádu téměř žádná z nás, ale Katce se moc nepovedlo ani obléknout. Kalhoty jsou zbytečně široké a vyšisované, vypadají, jako by si je půjčila na místě od Sámera. Mikinku bych ale klidně sama brala. Po koupačce, jako když najdeš.

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Vzrušený fanoušek Agáty Hanychové nejsem, ale trošku se pozastavím nad její kariérou. Modelku a druhou vicemiss 2005 prý oslovil zatím nespecifikovaný obchodní řetězec, aby pro něj navrhla kolekci oblečení. V Americe je celebrita hrající si na návrháře věcí běžnou, v Česku se s něčím takovým setkáváme možná vůbec poprvé. Agáta má zřejmě oslovit náctileté holčičky z diskoték, já ale prorokuji, že do dvou let budeme zavaleni i modely pro baculky od Haliny nebo průsvitnými tílky pro důchodkyně se štítkem Vaše Helena. Tyto sytě růžové saténové šaty (trošku ve stylu Marylin Monroe) mohou potenciálním zákaznicím posloužit jako malé preview modelčina vkusu.

Komu to nejvíce sluší? Hlasujte! celkem hlasů: 1042