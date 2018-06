Přidávat si léta nemám zapotřebí, říká v nové rubrice Kornová

KAPITOLA 1: LÍČENÍ TÓN V TÓNU

Tento styl líčení by se dal snadno označit za nadčasový. Je to přirozené líčení, které vás zkrášlí v každém ročním období. V létě mu říkám korálové, ale nyní za těchto chladných až mrazivých dnů bych ho nazvala spíš zrůžovělá mrazem.

Jak na to?

První a nejdůležitější v tomto chladném počasí je dobrá péče o pleť, kterou zaručí kvalitní krém a dobrá podkladová báze pod make-up. Dalším krokem je nanesení nejlépe štětcem určeným pro jemné a jednoduché roztírání make-up fluidu, který zároveň vytvoří ochranu mrazem namáhané pleti a také srovná případné pigmentové nebo barevné nedostatky.

Velmi důležité je obočí, které dává tváři výraz. Nemělo by být příliš tenké, to většinou přidává léta a to jistě - jak uznáte - nemám zapotřebí, ale to myslím žádná z nás. Obočí jsem jemně zvýraznila tmavým stínem, namíchala jsem černý s hnědým. Mimochodem k tomuto míchání barev a odstínů a k dalším trikům se dostaneme někdy příště.

TIP Doporučuji vám používat řasenky, které řasy neslepují žádné muší nohy, vypadá to lacině.

Oční stíny jsem nanesla po celém víčku - do vnějšího i vnitřního koutku oka a pod něj. Doporučuji vám nešetřit na štětci k nanášení očních stínů, velmi vám to usnadní práci a tato investice se vyplatí. Horní víčka jsem jsem zvýraznila linkou těsně nad řasami, po celé délce oka. Použila jsem tekuté linky. K jejím nanášení je třeba trochu cviku a šikovnosti a nesmí se vám klepat ruka, takže ráno po flámu se na to radši vykašlete. Každopádně i v tomto případě existuje řešení - při kreslení svůdné linky si zapřete hřbet své dlaně o svoji tvář. Zahušťovací řasenkou jsem zvýraznění očí dokončila.

Pod oči, kam se make-up moc nenanáší, protože by dělal zbytečné vrásky je nejlepší rozjasňovač - dotek světla. Neudělá vrstvu, ale krásně utají kruhy pod očima nebo vás každopádně rozsvítí.

Tvářenku jsem použila v mastné podobě, to znamená, že jsem krémovou růž na tváře rozetřela prsty na lícní kosti. Je lepší v zimě použít tento druh zdravíčka, protože nevysušuje. Totéž platí o pudru, který stačí použít jemně. Nejlépe tzv. transparentní, dobrou práci už udělal kvalitní podkladový

make-up. Poslední tečkou jsou rty a na ty stačí trochu lesku.

Líčení z přehlídkových mol

Nyní trochu inspirace. Tohle je typické trendové líčení, určené spíš na přehlídková mola. Jak jsem už psala, tvar a výraznost obočí vás může změnit. Zvláštností tohoto líčení je obočí silně zvýrazněné speciálním štětcem a tmavým stínem. A rty - všimněte si, že horní ret má jiný odstín než spodní. Možná si pomyslíte: "Tak to je teda vhodné možná do masopustního reje, ještě si obléct vestu z kozla..."

Móda by přece měla být i zábavná, inspirující,provokující, proč ne? Těším se na vás za týden!

