Přibrala jsem 12 kilo, říká Koňaříková před porodem

"Cítím se dobře a nepozoruju nic, co by mi naznačovalo, že se schyluje k porodu," říká moderátorka. "Tašku do porodnice sice ještě úplně zabalenou nemám, ale snad si vybavím všechno, co tam má být, když to na mě přijde. A když ne, budu mít fungujícího otce, který mi chybějící věci přiveze."

V porodnici U Apolináře, kde budoucí maminka porodí své první dítě, už jsou na ni prý připraveni. Lucie pravidelně dochází na kontroly jako ostatní maminky, má jen domluvený osobní přístup s doktorem Pařízkem. "Pan doktor se o mě perfektně stará. Mám na něj všechny telefony a doufám, že až to na mě přijde, tak mě i rád odrodí," říká s úsměvem Lucie.

Jógu cvičím pořád

Rodiček je podle jejích slov hodně. Soudí tak podle toho, že se jich v ordinaci porodnice U Apolináře v těchto dnech schází plná čekárna. "Na svět se klubou jarní miminka. To moje se "udělalo" v květnu," říká s úsměvem Koňaříková-Salamé. Netají, že čeká holčičku. Jaké pro ni vybrali s manželem jméno, prý prozradí až po jejím narození. "Není nijak originální, ale prostě ho neříkám," vysvětluje.

Těhotenskou jógu cvičí pod vedením učitelky Aruny pravidelně pořád a bude prý až do úplného konce. Nemůže si totiž vynachválit fakt, že ji během devíti měsíců ani jednou nezabolela záda. Dopřává si i návštěvu kosmetických salonů, kde si nechává dělat lymfodrenáž nohou.

"Je dobrá proti otýkání, které těhotné většinou trápí. S těmi dvanácti kily navíc je potřeba nohy uvolnit a prokrvit. Já mám svoji Vlastičku Libotovskou, která to umí bezvadně a u které si vždycky užiju chvilky příjemné relaxace. Tentokrát mi udělala i parafinový zábal na ruce," uzavírá moderátorka.