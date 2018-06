Příběh zoufalé miss z Teplic

Lucie Králová, Miss severní Čechy, měla minulou středu už sbaleno. Po poledni měla odjet s finalistkami soutěže do Karlových Varů a nacvičovat na velké sobotní finále.

Účastnit se největší české soutěže o titul krásy byl její dávný sen. Sledovala předchozí ročníky, měla jejich záznam, pilně trénovala a jistě trpěla i trémou. Dopadne to, nedopadne?

I její přítel Václav Krejcárek se na sobotní finále strašně těšil. Svou přítelkyni podporoval a chystal se, jak jí bude v hledišti držet palce. Osud byl proti nim. Ani jednomu z nich se jejich přání nesplnilo.

Život Václava Krejcárka ukončila ve středu ráno v průchodu kancelářského domu v Teplicích kulka vystřelená do týla. Spoušť stiskla jeho bývalá žena Helena Součková. A zbraň hned vzápětí obrátila proti sobě. Obě těla v kaluži krve objevila v devět hodin ráno jedna z úřednic při cestě do zaměstnání. Lucii Králové se zpráva od policie donesla krátce před jejím odjezdem na finále. Děsivou zprávu neunesla a zhroutila se, stejně tak její rodiče. Dodnes o tom nikdo z nich nedokáže ani promluvit...

"Lucie týž den večer zavolala, že už do Karlových Varů nedorazí a na finále nepřijede. Bylo to její rozhodnutí a nenutili jsme ji ani k účasti, ani k tomu, aby to vzdala. Ale je to naprosto pochopitelné a jasné. Byl to strašný otřes i pro nás a všichni jí rozumíme. Ve stínu takové tragédie je soutěž krásy asi to poslední, na co by člověk dokázal myslet," smutně potvrzuje Lukáš Vedral z pořádající agentury Art Production K2.

Dějství první: šťastné manželství

Hrůzný čin má při bližším pohledu rozměry skutečné lidské tragédie. A to ve všech směrech - zmařená životní šance mladé dívky je jen nepatrným zlomkem celého příběhu. Ten totiž vypráví především o bolesti, smutku, ztrátě, lítosti a nešťastné lásce s tragickým a zbytečným koncem. Helenu a Václava spojoval kdysi silný cit. Poznali se ještě ve škole a byla to velká studentská láska. Helena Součková nikdy nepoznala jiného muže a neměla to ani zapotřebí. Skoro odjakživa jí byl nejbližším člověkem její manžel Václav. Rodičům se narodila dost pozdě, otec jí zemřel, když byla ještě v útlém věku. Matka, k níž citově velmi tíhla, ji opustila před čtyřmi lety po dlouhém a marném zápase s rakovinou. Zbyl jí jen bratr, od kterého ji však dělil velký věkový rozdíl. Upnula se tedy na svého muže.

"Neměli děti. Ona je nechtěla, prý se bála porodu. A tak jim velkou rodinu nahrazovali jejich psi. Oba totiž měli zvířata moc rádi. Podporovali teplický útulek a jednou si odtud přivedli Dorinku. Té se později narodilo štěně Adámek a to si také nechali. Do rodiny jim pak přibyl ještě kocourek. Nikdo ho nechtěl a oni se mu marně snažili operacemi zachránit nožičku. Stejně o ni přišel, ale už si ho nechali," vzpomíná kamarádka obou manželů. Václavu Krejcárkovi to v podnikání dobře klapalo. Měl zálibu v autech a splnil si sen - pořídil si tři autobazary. V Teplicích, Chomutově a před měsícem otevřel poslední také v Argentinské ulici v Praze. "Podnikání ho strašně bavilo. Měl rád lidi, často jim opravdu nezištně pomáhal, byl to optimista, pořád žertoval a miloval život. Jestli je na tom příběhu někoho opravdu škoda, tak je to hlavně Véna," tvrdí o něm jeden z jeho přátel.

Dějství druhé: mladá kráska na scéně

Dlouho vypadali a byli šťastným párem. Pořídili si dům, auta, firmy se slibně rozvíjely. Když v teplických sklárnách zrušili místo sekretářky ředitele, přestala Helena Součková pracovat. Neměla to zapotřebí. Od té doby už nikdy nepracovala. Zlom přišel asi před třemi lety. Její manžel se v Teplicích zakoukal do tehdy devatenáctileté Lucie Králové. Před rokem a půl proto vztah s manželkou ukončil a požádal o rozvod. Zachoval se velkoryse. Nejen, že jí nechal dům, auto a tři miliony, ale dokonce jí vyplácel měsíčně zhruba třicet tisíc korun. Nouzí tedy bývalá manželka rozhodně netrpěla.

"Není pravda, že ji chtěl teď o všechno připravit. On byl grand a na peníze nehleděl. Kromě toho jich měl dost. Možná byla chyba, že svou ženu tak zaopatřil. Kdyby měla existenční starosti, musela by do práce, byla by mezi lidmi a přišla by na jiné myšlenky. Takhle to neustále dusila v sobě a byla asi strašně nešťastná. Teď na ni pořád myslím, a přesto, co se stalo, je mi jí hrozně líto," svěřuje se blízká kamarádka Heleny. "Ale ona nikdy ani v nejmenším nedala nic najevo. O rozvodu a o svém muži nám pak už nikdy neřekla ani slovo. V citových věcech byla absolutně uzavřená. Navenek působila spokojeně. Byla to křehká a hezká blondýnka, velmi inteligentní a racionální holka. Nikdy nebyla nějak psychicky labilní. S pistolí si ji absolutně nedokážu představit."

Manželé se od rozvodu vůbec nestýkali ani spolu nekomunikovali. Celý rok a půl. "On byl na první pohled strašně zamilovaný do Lucie. Po celou dobu, až do konce. Lucii koupil byt, bral ji na dovolené, nákupy do Thajska, pořídil jí auto. Velkou budoucnost jsme jejich vztahu přesto nedávali," tvrdí další z kamarádů. Jeho slova potvrzuje i nedávný výrok Lucie pro média. Když se jí novináři ptali na partnera, odpověděla tehdy: "Jsem vlastně volná nevolná. Mám sice přítele, ale teď prostě nevím, jestli spolu zůstaneme nebo ne."

Dějství třetí: osudná schůzka

Děsivé je, že v tu chvíli už bylo o osudu Václava Krejcárka v podstatě rozhodnuto. Exmanželka jeho vraždu plánovala dlouhé měsíce. Možná i rok. Z důkladné přípravy ji usvědčuje fakt, že si už před rokem pořídila zbrojní průkaz. Zbraně přitom absolutně nesnášela a manželovi kdysi nedovolila vlastnit ani plynovou pistoli. "Loni o Vánocích si legálně pořídila pistoli," potvrdil kriminalista Jiří Volprecht z ústecké kriminálky, která případ dosud vyšetřuje. Zatím není uzavřený, protože policisté musí s jistotou vyloučit jiné verze a motivy. Ještě zhruba dva měsíce budou čekat na výsledky expertiz a odborné posudky. "Přesto je to skoro s jistotou vražda a sebevražda. Mohli jsme nahlédnout i do dopisu na rozloučenou. Svůj čin tam sice příliš nevysvětlila, ale vyplývá z něj, že to takhle zamýšlela, a jak to zamýšlela, tak to také udělala," dodal Volprecht.

Helena Součková jednala v posledních dnech svého života zřejmě dokonale chladně a racionálně. Před plánovanou vraždou uklidila celý dům, vyklidila lednici, odnesla šperky a otrávila své psy a kočku. Pak se vydala zabít manžela. Protože se už nestýkali, vylákala ho na časnou ranní schůzku - údajně s tím, že jí domů přišel výhrůžný fax. "Prý se ho opakovaně ptala, jestli bude sám," tvrdí další kamarád Václava Krejcárka. Dolů do průjezdu kancelářského domu v Masarykově ulici své manželce přišel otevřít sám Krejcárek. Jaké bylo jejich poslední setkání, se už nikdo nedozví. Přátelé obou mrtvých dodnes nechápou, kde v sobě vzala Helena Součková takovou sílu. "Já bych to nedokázala. Vždyť ona si musela vymyslet a zařídit takovou spoustu věcí! Jak a čím otrávit ta zvířata, pořídit si zbrojní průkaz, pistoli, dohodnout schůzku. Na Velikonoce mi poslala dokonce pohled. Přála mi v něm hezké svátky a krásné jaro a přitom už musela mít všechno naplánované. Den před smrtí odeslala dopis na rozloučenou bratrovi. Já to vážně nechápu. Musela být asi hrozně nešťastná, ale opravdu to nebylo ani v nejmenším znát," potvrzuje další z jejích teplických kamarádek.

Dějství čtvrté: zničený sen

Nikdo se už nikdy nedozví ani to, zda vraždu a sebevraždu načasovala Helena Součková úmyslně tři dny před finále Miss. "Domnívám se, že to načasování mělo svůj význam. Možná předpokládala, že po takovém šoku se její sokyně soutěže nedokáže zúčastnit. Měl to být absolutní trest pro exmanžela a relativní trest pro tu dívku. To, že ji nezabila, naznačuje, že v jejích očích byl viníkem celé situace nesporně muž," soudí renomovaný psycholog Tomáš Novák z brněnské manželské a psychologické poradny. Tak jako tak přišla Lucie Králová nejen o přítele, ale i o svůj sen. Zůstal jí malý velký úspěch v regionálním severočeském kole a šance - pokud bude mít sílu - zúčastnit se napřesrok soutěže znovu. "Regule zakazují účast v soutěži těm dívkám, které už jednou vystoupily ve finále. To však Lucie odvolala, takže příští rok může do soutěže znovu. Mohla by mít pouze tu výhodu, že ji porota jako osvědčenou dívku pošle v prvním, neveřejném výběru z přihlášek znovu do krajského kola," vysvětluje Lukáš Vedral z pořadatelské agentury.

Epilog: lidská tragédie

Smutné je na celé tragédii především to, že byla zřejmě zbytečná. Podle psychologů bylo možné Heleně Součkové pomoci - zbavit ji depresí a vrátit chuť do života. Takovou pomoc by však musela sama vyhledat. Rozhodla se jinak. "Stává se to, ale taková řešení partnerských krizí rozhodně nejsou častá. Obzvláště ne, je-li útočníkem žena, protože ženy v sobě mají méně agrese než muži. Zřejmě žila dlouho v depresích, nedokázala si život bez svého partnera představit, neuměla se svým dalším životem naložit a prostě nechtěla žít. Ta žena asi dlouho trpěla duševní bolestí a ve chvíli, kdy se rozhodla pro takové řešení, se jí mohlo ulevit. Přišlo zklidnění a od té chvíle už zřejmě postupovala naprosto racionálně a promyšleně," odhaduje duševní stav Heleny Součkové psychiatr a ředitel léčebny v Bohnicích Zdeněk Bašný. S kolegou Tomášem Novákem se shoduje, že zabití zvířat nebylo od Součkové agresivním činem, spíše jen typicky ženským řešením situace po její smrti. To, že zemřela se svým bývalým manželem, mohlo také vyjadřovat její touhu "být navěky spolu".

Zdeněk Bašný také podotkl, že není obvyklé, aby se celý plán vždy vydařil. "Často se stává, že člověk pak třeba už nedokáže obrátit zbraň proti sobě, takže sebevraždu nedokoná. Tady se to bohužel povedlo." Jak psychologové, tak policisté se shodují, že podobné činy sice nejsou omluvitelné, ale mívají pochopitelný lidský rozměr. Přiklání se k tomu i Zdeněk Bašný: "Pokud je to vražda z nenávisti, z lásky, prostě z lidských emocí, má to vždy svůj výklad, na rozdíl třeba od nájemných vražd. Tohle svůj motiv mělo a v takovém případě to lze nazvat skutečnou lidskou tragédií." Čtyřiatřicetiletý Václav Krejcárek měl pohřeb v pátek. Stejně stará Helena Součková odešla na vlastní přání bez obřadu. Na jejím parte je napsáno: "Vyřiďte pozdrav poslední každému, kdo měl mě rád, mně už se nikdy nerozední, budu teď věčný spánek spát."