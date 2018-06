Příběh psa prý Doyle ukradl

Historik Rodger Garrick-Steele podle britské BBC tvrdí, že autorem původní knihy byl ve skutečnosti Fletcher Robinson. Connan Doyle - aby předešel obvinění z podvodu - přesvědčil Robinsonovu manželku, s níž měl milostný poměr, ať muže otráví. Podle Garricka-Steela k tomu použili opiovou tinkturu.



Román Pes baskervillský pomohl Conanu Doylovi ke vstupu do rytířského stavu. Garrick-Steele se domnívá, že právě tehdy si Doyle uvědomil, že musí svého bývalého přítele zabít. "Doyle se ocitl v nepříjemné situaci. Cenou za odhalení podvodu by byla hanba - kdyby se přišlo také na jeho pletky s ženou přítele, znamenalo by to konec. Doyle byl inteligentní a rozhodný muž, který našel řešení. Využil svých zkušeností z medicíny a přesvědčil Robinsonovu ženu, ať manžela otráví. Tím vyřešil dva problémy najednou."



Obdivovatelé Sherlocka a řada učenců tuto teorii odmítají, i když současně připouštějí, že role Fletchera Robinsona při napsání románu se podceňuje. Proč román vyšel jako "nový příběh Sherlocka Holmese" a s poděkováním Robinsonovi na titulní straně, zůstává záhadou.