Příběh moderátorky na útěku

Prvního prosince Evě Lenertové u televizních zpráv zatrnulo. „A zítra vás tu přivítá Nicol s Karlem,“ řekla moderátorka Lucie Borhyová těsně před rozloučením s diváky.



„Tak oni tu výpověď od Nicol ještě nedostali!“ prolétlo matce hlavou.



Spolu s manželem patřili mezi několik málo lidí, kteří najisto věděli, že Nicol do televize nepřijde ani zítra, ani pozítří - a nejspíš už vůbec nikdy.



Jejich dcera právě definitivně uzavřela svou úspěšnou kariéru. Zmizela ve chvíli, kdy už nemohla vyjít z domu, aby se nestala středem pozornosti, a začala nový život.

Ideální do světa Novy

Popularita, jakou má v zemi jen málokdo, začala Nicol obklopovat roku 1997. Tehdy zjistila, že na Nově mají zájem o moderátora sportovních zpráv a v konkurzu uspěla. Hlavně proto, že byla krásná, ale pomohlo jí i to, že vyrůstala v rodině aktivních sportovců.



Byl to ale ten nejpomíjivější druh slávy, po kterém nic nezbude. Nicol vlastně nikdy nemusela nic vytvořit, nemusela nazpívat hit nebo napsat knížku. Nemusela ani ukázat mnoho inteligence. Stačilo jenom to, že hlásila zprávy na Nově.



Kdo ji zná, tak říká jasně: Je to úplně obyčejná mladá žena, mnohdy dětinská.

Mezi celebrity ji vystřelilo naplnění hesla Vladimíra Železného: „Jsme televize hvězd.“



Moderátoři jeho zpráv totiž přistupují na to, že se zároveň stanou pravidelnými hosty nejsledovanějších estrád. Tam vyprávějí historky ze života, žertují s kolegy - a diváci si časem jejich tváře přivlastní. Z moderátorů se stávají postavy showbyznysu, a tak se bez velké práce a třeba i bez talentu dostávají na úroveň zpěváků a herců.



Mladá a půvabná Nicol Lenertová do tohoto světa ideálně zapadla. Najednou ji všichni poznávali a hlavně děti jásaly pokaždé, když se objevila na veřejnosti. Přicházely první nabídky k sňatku od úplně cizích lidí.

Co na sebe prozradila Rozhovory s Nicol Lenertovou se mnohdy četly těžce. Bála se vyzradit cokoli osobnějšího, zásadně nikoho a nic konkrétního nekritizovala, mnohdy se projevovala až příliš dětinsky: * Musím se přiznat k tomu, že mě televize pohltila už odmala. Považuji ji za svou kamarádku, a to nejen proto, že je vlastně jediná, kdo mi dělá společnost, když přijdu domů, ale také proto, že společně s ní se směju i pláču. Řekla bych, že televize je pro mne tím, čím je pro věštkyni křišťálová koule nebo kouzelné zrcadlo. Díky ní se podíváme na místa, o kterých se nám může jen zdát, poznáme lidi, se kterými bychom se nikdy nemohli setkat, dozvíme se věci z minulosti i budoucnosti, o vědě, technice i o nových objevech, ale přesto vám televize nikdy nenahradí sůl, vodu, oheň, vzduch, zem a hlavně zdraví. * Je mi trochu líto, že je dnešní život uspěchaný. Na romantické randění nezbývá čas. * Člověk je dítě celý život a někde svůj pokojíček mít musí. Já ho mám na záchodě. Vytapetovala jsem ho tapetou s dětskými motivy a vybavila plyšovými zvířátky, kterých mám hrozně moc. * (na otázku o čem bude román, který plánuje napsat) To ještě sama nevím. Témat je spousta. Ale chtěla bych, aby to byla taková kniha, která by dokázala pomáhat a kterou by lidi četli. * Kromě toho, že sním o naprosto nereálné věci, tedy o tom, že ze světa zmizí závist, zloba a nevyléčitelné nemoci, sním o tom, o čem asi každá žena. Jednou bych se ráda stala dobrou matkou svých dětí. * V dnešní době je důležité přežít. A když se to povede, tak je dobré prožít každou minutu svého života naplno. Nikdy nevíte, jestli není tou poslední. Tři roky zdánlivého štěstí

To hlavní ji teprve čekalo. V létě roku 1999 zvládla nejasnou situaci v Nově, rozpadající se na dvě části, a přidala se na vítěznou stranu ředitele Železného.



Přišla odměna: s Karlem Voříškem vytvořila třetí moderátorskou dvojici Televizních novin. Prestižnější místo v Nově už nenajdete.



Získala docela pohodlnou práci, která při pravidelném střídání tří párů na obrazovce zaručuje spoustu volného času a výjimečný plat.



Začalo období idyly, z dnešního pohledu jen zdánlivé, které vydrželo déle než tři roky. Po celou tu dobu to navíc vypadalo, že Lenertová s Voříškem jsou nejlepší kamarádi. „S takovým srandistou se mi pracuje dobře, jiskří mezi námi ty nejpřátelštější sympatie,“ říkávala.



Ale bylo to spíš virtuální přátelství dvou slavných tváří, které skončilo smutně. O svém odchodu se Voříškovi k jeho rozčarování vůbec nezmínila a nikdy později se ho ze Spojených států nepokusila zkontaktovat.



Přitažlivý obal na zprávy

Z profesionálního hlediska Nicol bůhvíjaká hvězda nebyla, čehož si všímali i obyčejní diváci.



„Slečno Lenertová, zprávy ve vašem podání zní dosti tristně,“ zapojil se do předloňského internetového rozhovoru s Nicol kdosi s přezdívkou Click. „Hodila byste se spíš do nějakého pořadu o zvířátkách nebo pro malé děti. Nepřemýšlela jste o tom, že zprávy pro vás zkrátka nejsou vhodné?“



Tehdy odpověděla docela s nadhledem: „Nemyslím, že by pro mě zprávy nebyly vhodné. A navíc zvířátka máme ve zprávách pořád, takže proč měnit pořad?“



Jenže asi i ona sama věděla, že se nepřibližuje přesvědčivému výkonu své ještě populárnější kolegyně Mirky Čejkové.



Otevřeně o tom hovoří i lidé z branže, například předchůdkyně Lenertové na Nově Eva Jurinová: „Je škoda, že Nicol nemá kolem sebe správné kamarády, kteří by jí řekli: Neber tu práci, nemáš na ni.“



Pak vysvětluje, že Nicol je sice milé děvče, takové věčné dítě, jenže... „Moderování několikaminutového sportu jí docela šlo, ale večerní zprávy, to bylo velké sousto, které nezvládla. Její projev vypadal příliš nuceně.“



Nakonec se Jurinová přidává k anonymnímu Clickovi, když shrnuje: „Slušel by jí spíš pořad pro děti.“



Lenertové však pomáhala politika Novy vycházející z předpokladu, že lidé jsou alergičtí na šedivé obličeje a chtějí atraktivní moderátory.

Její hlavní úkol tedy zněl: vytvořit přitažlivý obal pro každodenní zprávy.

Hloupá krasavice by neobstála

Voříšek: Měli jsme o ni strach Už je to pět týdnu, ale Karel Voříšek je pořád ještě naštvaný: „Styl, kterým Nicol odešla... To se přece nedělá!“ Po jejím zmizení jste se na čas ztratil z obrazovky. Proč?

Každá dvojice je dost sžitá, my nestřídáme moderátorské partnery. Přesto se musí počítat s tím, že někdo odejde.

Ano, Nicol měla právo rozhodnout se, stejně jako každý. Jiná věc ale je, jak své rozhodnutí sdělila spolupracovníkům. Mě tím zarazila, je to nepochopitelné. Zprávy jsou přece živé vysílání! Jak vzpomínáte na pondělí 2. prosince?

Měli jsme mít s Nicol službu, a namísto toho začalo pátrání. Nepřišla na polední poradu, a co vás v takovém případě napadne? Že se jí něco stalo, že měla havárii. Mobil nezvedala, byl tam hluchý tón - takže jsme vymýšleli ty nejhorší scénáře. Tohle nikdy předtím neudělala. Nedotklo se vás, že se nesvěřila ani vám, nejbližšímu spolupracovníkovi?

Koho by se nedotklo, když spolu děláte tři roky... Jinak jsme toho o sobě věděli hodně, i spoustu věcí, které o ní nikdo jiný netuší. Mnohokrát jsme se podrželi. Skutečně ji na Nově nikdo nekritizoval?

Nikdo po ní nešel, ani proti ní neintrikoval. Ale vím, jak je zodpovědná, takže musela mít silný důvod. Jenže opravdu nevím jaký. Od té doby jsem ji ani jednou neslyšel. Nejsme v kontaktu. Práce moderátorů na Nově skutečně není příliš komplikovaná.

Ne, že by jen přišli vpodvečer, přečetli text ze čtecího zařízení, usmáli se a odjeli domů, oni si musí připravit průvodní slovo a zprávy propojit.



Ale jinak zdaleka nejsou pro vysílání tak důležití jako jejich kolegové například ze zahraničních zpravodajských stanic CNN nebo BBC.



Ti sestavují celý program a určují pořadí jednotlivých zpráv. Jsou obvykle ve středním věku, protože si je vedení redakce dlouho vychovává, aby pak měli u diváků důvěru. Někteří z nich jsou odborníci na politické události ze světa, další na zprávy z domova.



V takové televizi by se Lenertová nejspíš prosadit nemohla.

I když, abychom jí nekřivdili - pouze krasavici by Vladimír Železný nepřijal. O politiku se stejně jako předtím o sport zajímala, přinejmenším každý den četla noviny. V živém vysílání totiž vždy hrozí, že se bude muset improvizovat, a na to byla připravena.



V srpnu 1999 se muselo po krizi na Nově začít znovu vysílat co nejrychleji, a tak vznikly tři dvojice jakoby šité horkou jehlou. Pro Nicol hrálo i to, že už měla za sebou zkušenosti ze sportovního zpravodajství, nestresovaly ji přímé vstupy před kamerou a navíc byla výjimečně fotogenická.

Její supernova tehdy začala zářit.

Léto s Jágrem

V létě roku 1999 už to nebyla žádná nula. Bývalé liberecké úřednici už volali novináři o rozhovory, do magazínů ji fotily nejlepší profesionálové, ale ona se dostala ještě o schod výš.



Pomohl jí také krátký milostný románek s Jaromírem Jágrem, multimilionářem a nejslavnějším českým hokejistou.



Najednou tu byl jeden z nejznámějších párů u nás. „Výhoda Nicol je, že ví, jak to ve sportu chodí, a miluje hokej,“ pochvaloval si v novinách Jágr a Nicol mu to o pár dnů později vracela: „Byl by z něj dobrý otec.“



Ale jak rychle se do sebe zamilovali, tak rychle jejich vztah skončil. Proč? To dodnes téměř nikdo neví, podrobnosti si nechávali pro sebe.



I to je důvod obrovského zájmu o její úprk na Floridu. Který chlap v tom má asi prsty?



Nicol ale trvá na svém, v posledních letech je prý sama: „Mám dojem, že ze mne mají muži strach. Jako by se báli, že mě někam pozvou a já odmítnu...“ řekla před časem v rozhovoru.



Ale prý si už zvykla a je jí vlastně docela příjemně, když si v prázdném bytě zapálí svíčku a pak pustí kompakt Franka Sinatry.

Práce pro detektiva



Jedno je jisté - k odchodu na Floridu musela mít moderátorka velmi silný důvod a nikdo zatím netuší, jaký.



Podobně lukrativní zaměstnání už pravděpodobně nikdy nedostane a je krajně nepravděpodobné, že by se ho vzdávala kvůli důvodu, který sama uvádí - studiu angličtiny.



Přesný motiv zná asi jen ona, ale uvažovat se dá následovně:

Neměla pracovní problémy? Její výkony opravdu nebyly vždy perfektní, a tak se na Nově spekuluje, že neunesla kritiku svého šéfa Pavla Zuny.



Jenže nejbližší kolegové kroutí hlavou a například Lucie Borhyová říká: „Nicol tu měli všichni rádi a práce ji bavila.“ Voříšek a Zuna přikyvují, Mirka Čejková na rovinu odpovídá, že se s Nicol v práci míjela a vlastně se spolu moc neznají.



Ve hře mohou být i mnohem vážnější scénáře, například dluhy nebo vydírání. To ovšem k Nicolině povaze příliš nesedí, a o této možnosti zatím nikdo nehovoří.



Taky tu je verze, kterou od počátku nabízí sama moderátorka i její matka. Nicol prý trpěla po operaci srůstů ve střevech dlouhodobými zdravotními problémy, navíc ji trápil kašel a potřebovala si odpočinout. „Taky se chtěla naučit tu angličtinu,“ opakuje matka, „musela už odmítnout spoustu dobrých zaměstnání, protože se nedomluvila. A v osmadvaceti je to možná její poslední šance.“



Ani tato verze ovšem nezní moc přesvědčivě. Protože v takovém případě by nemusela utíkat a nenechala by zmatené spolupracovníky bez rozloučení.

A konečně, možná dokonce především, nestojí za odchodem nějaký muž?



Dokonce i Vladimír Železný tuto možnost ve svém pořadu připustil: „Nevíme, zda se s někým zapletla a zda to zapletení myslela tak vážně, že to musela takto řešit. Jen vím, že se nezapletla se mnou.“



Lidé z okolí Novy o této verzi nechtějí veřejně mluvit, ale soukromně to někteří z nich považují za jistotu: „Kdybych o tom teď měla psát román, určitě by v něm figurovala krásná a naivní dívka, která by se zapletla a otěhotněla s kolegou nebo nadřízeným,“ říká jedna z bývalých kolegyní. „Ten muž by ale měl fungující rodinu, a tak by se pokusil řešit situaci tím, že by dívku na čas uklidil za oceán.“

Jaká se vrátí?



Domů prý Nicol přiletí až v létě a co bude dělat dál, to si zatím nikdo netroufá odhadnout.



Je pravděpodobné, že se tou dobou už lidé budou ptát: Kdo to vlastně byla, ta Lenertová?



Takový je totiž zákon médií. Když se půl roku neobjevíte na obrazovce, jako byste na ní nikdy ani nebyl.



O Nicol Lenertovou je zatím pořád zájem, i tím připomíná vesmírnou supernovu. Ta když přestane zářit, zhroutí se, ale udrží si značnou přitažlivost.





Než přišla Nicol do Novy Příběh Nicol Lenertové začal před osmadvaceti lety, když se v Liberci narodila krasobruslařce a volejbalovému reprezentantovi dcera Nicol. „To jméno mám po mámině oblíbené krasobruslařce z Francie,“ odpovídala vždy na tradiční otázku.

Sama stála poprvé na bruslích ve čtyřech letech, ale matka ji do závodění nenutila, poznala, že Nicol chybějí vlohy.



A stejně ji už brzy mnohem víc zajímalo herectví, takže při výběru střední školy měla drobná dívka jasno - konzervatoř. Jenže nezvládla zkoušky, nedokázala dobře vyslovit větu „Selka přelila mléko“. Její „el“ prý znělo příliš ploše.



Pro přecitlivělou dívku to byl šok. Na stavební průmyslovce se pak musela učit stavět komíny, projektovat mosty a nevypadalo to na pohádku o obyčejné holce, z níž se stane celebrita.



Vyrostla sice do krásy, ale co jí to bylo platné na liberecké radnici, kde se po konci studia přehrabovala papíry v oddělení veřejných zakázek?



Pak ale zkusila soutěž Miss severních Čech, a pozor! Přišel první zlom - mezi dvěma sty padesáti konkurentkami roku 1994 zvítězila.



Nadešel čas pro úspěšné Nicol - nejprve modelky, herečky v reklamě na vložky s křidélky, a nakonec moderátorky nejsledovanější televize.