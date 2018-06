Při svatbě na ledě mrzly nevěstě nohy

Snoubenci na červeném koberci roztaženém napříč ledovou plochou, oddávající na bruslích, rodinní příslušníci na střídačce, čtyřicet kamarádů, svatebních hostů, v kotli mezi publikem... I tak může vypadat důležitý den dvou zamilovaných lidí. A když jsou oba navíc velcí fanoušci hokejové Slavie, od nápadu přihlásit se do projektu Svatba snů na ledě a pak ji také zrealizovat už není daleko.

"Do soutěže jsem nás přihlásil já," říká ženich. "Vyhrál jsem loni 6. prosince při utkání Slavie s Karlovými Vary střílení na branku a možnost oženit se na ledové ploše v rámci utkání 20. ledna. Moc konzervativní to nebylo, ale nebylo to stereotypní. Když vám po každém ano aplauduje třináct tisíc svědků, je to zážitek na celý život. Můžu jen doporučit," uvádí.

Rychlé, ale netradiční

"Chtěli jsme překvapit kamarády, také se trochu zviditelnit, a hlavně využít možnost udělat to jinak. Bylo to hodně rychlé, ale netradiční," doplňuje nevěsta. Ta si po obřadu stěžovala jen na to, že jí na ledě trochu mrzly nohy. Pro svůj velký den si v půjčovně svatebních šatů záměrně vybrala ty ve slávistické červenobílé kombinaci. Sněhobílé šaty totiž zdobily červené výšivky růžiček. Rudé růže byly také nevěstinou svatební kyticí.

Novomanželé po obřadu odjeli s rodinou na svatební hostinu. Těšili se, až za nimi po skončení zápasu dorazí i jejich přátelé, kteří vydrželi do konce zápasu, a oznámí jim výsledek utkání. "Byli jsme nervózní, takže jsme stav utkání příliš nesledovali," uzavřeli rodilí Pražáci a věrní červenobílí fanouškové, kteří sledují Slavii jak v hokeji, tak i ve fotbale.

Hokejová Slavia zajistila budoucím novomanželům mnoho sponzorských darů. Poukazy na svatební cestu, odběr nábytku a elektrospotřebičů střídá pronájem automobilu a bytu 1+1 na rok zdarma. Nechybí samozřejmě ani čtyři permanentky na sezonu 2008/2009.

Vzali byste se na ledě?