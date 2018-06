Při pokusu slanit domů se málem zabil

Nedlouho po vypití půl litru tvrdého alkoholu a zjištění, že postrádá klíče od svého bytu, si 45letý inženýr upevnil automobilové lano v sedmém poschodí a spustil se oknem podél venkovní zdi dolů.

Provaz uvázaný kolem pasu se mu ale smekl do podpaždí a muž se začal pomalu dusit a upadal do bezvědomí. Během deseti minut naštěstí přispěchali místní hasiči, kteří zmodralého muže stáhli přes rozbité okno v šestém patře do chodby domu a přivedli k životu.

Výtečník pak skončil v jedné z bratislavských nemocnic.