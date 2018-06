Při opalování je nutné chránit si pleť

"Lidé by ale měli vědět, že neexistuje žádné bezpečné opalování, vždy je nutno dodržovat určité zásady a pleť chránit," řekla přednostka dermatovenerologické kliniky pražské Fakultní nemocnice Bulovka Jana Hercogová. Upozornila na obecnou pověru, že opalování v soláriu nemůže mít zhoubné následky pro kůži - pravý opak je pravdou."Záření může kůži ublížit kosmeticky, ale také zdravotně, opalování je spojeno se zvýšeným nebezpečím kožních nádorů, zhoubný vliv má kumulace záření během života, zejména pak intenzívní prudké spálení, a to hlavně v dětském věku," řekla.Podle Hercogové by na ochranu před spálením měl každý včas myslet. Lidé by podle ní měli vědět, že když se chtějí opalovat, měli by zvolit, zda budou chodit do solária, nebo do přírody, a rozhodně by neměli oba způsoby kombinovat."Když už se lidé chtějí opalovat, neměli by chodit na slunce v době od 11 do 15 hodin, kdy je záření nejsilnější. Měli by také vědět, jakým způsobem aplikovat ochranné krémy a oleje a jaký jsou fototyp, tedy jak reagují na slunce, a podle toho volit ochranu," dodala Hercogová. "Krém nanesený na kůži ráno nevydrží chránit až do večera, ošetření se musí opakovat, když se pleť zpotí, po koupání či sprchování. Pleť musí být ošetřena nejméně půl hodiny před opalováním," ještě připomněla.Při nákupu krémů doporučila Hercogová podívat se na číslo ochranného faktoru, čím vyšší, tím poskytuje lepší ochranu. Také je však důležité zda krém chrání před zářením UVB a UVA, což je záření v soláriích, které může mít stejně škodlivé efekty. Na denní používání stačí faktor 15, k moři a do hor 30, což je číslo u dětí doporučené v každém případě.