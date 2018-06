Při fotbale okradli muzikálové hvězdy!

Muzikálovým hvězdám zmizelo ze šaten fotbalového stadionu Viktorie Žižkov několik dresů a zpěvákovi Alanu Bastienovi dokonce taška s věcmi. Alespoň je těšilo vítězství nad policejními soupeři 4:2.

O tři góly se postarala profesionální posila z domácí Viktorky Martin Novák a jednou skóroval zdatný sportovec Kamil Střihavka. "Sportuju od mala a fotbal hraju každý léto s rockerama a za Amforu," objasnil svou vytrénovanost.

Novotný touží po řízku

Bavič Petr Novotný se trochu bál jestli při kruté dietě, kterou drží pod dozorem lékařky Kateřiny Cajhamlové vůbec zvládne něco uběhnout. "Jsem naprosto vysílený, už mi zakázala i kafe a to je pro mě největší rána," přiznal. "Napřed jsem shodil dvacet kilo cvičením pod vedením Víta Chaloupky a hned mě převzala paní doktorka s další dietou, tak jsem o dalších pět kilo lehčí. Ale už rok jsem neviděl řízek nebo kynutý knedlíky."

Také Ali Amiri čekal, co s ním přes hodinu běhání na hřišti udělá. Fotbal sice hraje od mala, ale co je v Čechách, moc se na trávník nedostal. Bál se proto, jak s namoženými svaly zvládne druhý den brzy vstát na celodenní šichtu do nemocnice, kde pracuje na kožní klinice.

Vaňková má novou lásku

Zahanbeni z hřiště neodešli ani akční hráči Petr Poláček, Sagvan Tofi či Tomáš Beroun, který byl tak urputný, že si ke konci vysloužil dokonce červenou kartu. Fandit jim přišli nehrající kolegové Ivan Vyskočil s mladičkou přítelkyní Lucií, Petra Janů, Tomáš Trapl, Hanka Křížková, Olina Lounová nebo Šárka Vaňková s přítelem Jakubem Vytáčkem a psím přírůstkem do rodiny Vendelínem.

"Přivezla mi ho kamarádka jako malé zubožené štěně až z Rumunska. Nevěděli jsme, jestli vůbec přežije, ale teď už se má k světu - někdy až moc," smála se, když jí pejsek vláčel sem a tam. "Jsou mu asi čtyři měsíce a vůbec nevíme, co z něj vyroste. Beru ho sebou kam se dá, i do divadla, kde spí v šatně, nebo se o něj starají v divadelním baru, tam se mu moc líbí."