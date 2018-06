Přežila rok 2000, vyhráno však nemají

Ještě před třiceti lety to vypadalo, že tygr ussurijský, orangutan, varan komodský nebo v České republice rys ostrovid či chřástal polní budou k vidění nanejvýš v zoologické zahradě. Dnes je možné říci: Přežili rok 2000 - pověstné datum, které se od počátku šedesátých let stalo symbolem masivních kampaní ochránců přírody po celém světě. Úspěch je to však jen částečný, protože se netýká všech ohrožených živočišných druhů.